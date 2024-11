Carlo Mannoni ad Alghero per raccontare "Punta Giglio - Storia di una tutela mancata"

Al centro dell’analisi, il ruolo determinante del "Comitato Punta Giglio Libera", ora trasformatosi nell’associazione di promozione sociale "Ridiamo Vita al Parco", che ha sensibilizzato la comunità locale e nazionale mobilitandosi in difesa della naturalità di questo promontorio unico. Dopo i saluti introduttivi da parte dei rappresentanti delle associazioni promotrici, Mannoni discuterà i temi centrali del libro con Maria Antonietta Alivesi e Giovanni Oliva, cui seguiranno ulteriori interventi programmati. Sarà un’occasione non solo per approfondire la vicenda di Punta Giglio, ma anche per avviare un dialogo aperto sul futuro del patrimonio naturalistico sardo e su come conciliare sviluppo e tutela. L’appuntamento, aperto al pubblico, intende essere un momento di confronto per ribadire l’importanza di un impegno collettivo a favore della conservazione e valorizzazione del nostro territorio. Un’opportunità per riflettere sul passato, ma soprattutto per guardare al futuro con consapevolezza e responsabilità.

Giovedì 21 novembre, nella sala conferenze del Quarter ad Alghero, Carlo Mannoni presenterà il suo ultimo libro, Punta Giglio - Storia di una tutela mancata. L’evento, organizzato dall’associazione "Punta Giglio Libera - Ridiamo Vita al Parco" in collaborazione con l’Obra Cultural, rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle sfide legate alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale della Sardegna. Nel libro, Mannoni ripercorre la controversa concessione ai privati di un’area di otto ettari sulla falesia di Punta Giglio, comprensiva di beni militari dismessi. Un’operazione che ha acceso un acceso dibattito, suscitando interrogativi profondi sul rapporto tra sviluppo e salvaguardia ambientale.