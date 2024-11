Macomer celebra la cultura: la chiusura della XX Mostra del Libro in Sardegna con Neria De Giovanni e gli autori Nemapress





Non una semplice scelta, ma un chiaro segno del ruolo di questa casa editrice nel promuovere gli autori sardi e nel creare connessioni culturali che travalicano i confini isolani. L’intervento della Nemapress chiuderà una mostra che ha visto protagonisti gli Editori Sardi Indipendenti, capaci di rappresentare oltre la metà delle presenze a Macomer. La nuova formazione di ESI, guidata da Claudio Moica come presidente, Giorgio Ariu presidente onorario e Massimo Pulisci tesoriere, ha dimostrato con i fatti quanto possa essere solida e collaborativa la rete editoriale sarda, confermando la volontà di lavorare a stretto contatto con gli enti territoriali. La Mostra del Libro si conclude con un messaggio chiaro: la letteratura sarda non è solo radici, ma una strada verso il futuro. Una chiusura significativa, affidata a chi meglio incarna questo spirito.

Domenica 17 novembre, alle ore 18, il padiglione Filigosa del Centro Servizi Culturali di Macomer ospiterà l’evento conclusivo della XX Mostra del Libro in Sardegna. Un’edizione importante, affidata per la chiusura alla vicepresidente degli Editori Sardi Indipendenti, Neria De Giovanni, che porterà sul palco due autori di punta della Nemapress Edizioni: Massimiliano Fois e Teresa Anna Coni. Fois, algherese e autore di “Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero”, è uno degli scrittori più affermati dell’isola, noto per la sua capacità di intrecciare storia e narrativa. Con lui, Teresa Anna Coni, narratrice e giornalista originaria di Ales ma residente nel Lazio, presenta “Il cuore tra due mari”, un’opera che testimonia il legame tra Sardegna e Continente, tema caro alla Nemapress.