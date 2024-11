La scrittura al centro: Mauro Pusceddu torna ad Alghero con Spice, secondo capitolo della saga di Nada Senes

Dopo i drammatici eventi narrati in Eroina, Senes si ritrova a investigare in una Sardegna pervasa da segreti e pericoli. La trama si dipana da un campo di marijuana in fiamme, all’omicidio di un prete indiano in una chiesa diroccata, fino alla comparsa di una nuova e letale droga sintetica. Tra intrighi e oscure scoperte, Nada si addentra in una rete criminale che coinvolge tutto il suo territorio. Mauro Pusceddu, nato a Nuoro nel 1969 e magistrato dal 1998, attualmente Presidente del Tribunale della sua città, si è affermato anche come scrittore, con opere che uniscono il mondo legale e la narrativa noir. Dopo gli esordi con il collettivo Elias Mandreu, Pusceddu ha conquistato i lettori con titoli come Il mio vero nome e La paraninfa. Con la serie di Nada Senes, inaugurata da Eroina e proseguita con Spice, Pusceddu costruisce una Sardegna intensa e misteriosa, tra legal thriller e ritratti psicologici. Il festival Dall'altra parte del mare, ideato dall’Associazione Itinerandia in collaborazione con la libreria Cyrano, è un omaggio alla cultura e alla letteratura mediterranea, sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da altri enti locali. Con un programma che abbraccia presentazioni, dibattiti e incontri con autori, il festival unisce le voci e le storie del Mediterraneo, e rappresenta un’occasione imperdibile per il pubblico di immergersi nelle sfaccettature della narrazione contemporanea. L’appuntamento del 14 novembre ad Alghero permetterà di esplorare il mondo di Nada Senes e l’universo complesso che Mauro Pusceddu ha costruito attorno a lei. Un evento da non perdere per chi ama la narrativa che scava nel lato oscuro della società e offre un ritratto della Sardegna tra il reale e l’onirico.

Giovedì 14 novembre, alle 19.00, la libreria Cyrano di Alghero ospiterà Mauro Pusceddu, scrittore e magistrato nuorese, per la presentazione del suo nuovo romanzo Spice, fresco di stampa per le edizioni Il Maestrale. Insieme a lui, Elias Vacca guiderà il pubblico alla scoperta di questa nuova opera, che riporta in scena Nada Senes, la prima commissaria nera d’Italia, già protagonista del precedente Eroina. La presentazione è uno degli appuntamenti del festival Dall'altra parte del mare, organizzato in collaborazione con il festival Mediterranea, un omaggio alla letteratura che racconta le mille sfumature del Mediterraneo. Nada Senes, l’intrigante protagonista di Spice, continua a incarnare una figura complessa e combattuta, alle prese con i fantasmi del suo passato e i misteri del presente.