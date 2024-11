Dedicazione della Basilica Lateranense Festa: 9 novembre - Festa

Egli fece costruire la basilica di San Giovanni in Laterano con un battistero e un palazzo che divenne la residenza dei vescovi di Roma. Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano è la madre di tutte le chiese dell’urbe e dell’orbe. E’ il simbolo della fede dei cristiani nei primi secoli, che sentivano la necessità di riunirsi in un luogo comune e consacrato per celebrare la Parola di Dio e i Sacri Misteri. La festa odierna, come ben evidenzia la liturgia, è la festa di tutte le chiese del mondo. Chiese ancora il prefetto Rustico: "Dove vi riunite?". Giustino rispose: "Dove ciascuno può e preferisce; tu credi che tutti noi ci riuniamo in uno stesso luogo, ma non è cosi perchè il Dio dei cristiani, che è invisibile, non si può circoscrivere in alcun luogo, ma riempie il cielo e la terra ed è venerato e glorificato ovunque dai suoi fedeli" (Atti del Martirio di S. Giustino e Compagni). Nella sua franca risposta, il grande apologeta S. Giustino ripeteva dinanzi al giudice quel che Gesù aveva detto alla Samaritana: "Credimi, donna, è giunto il momento in cui nè su questo monte nè in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perchè la salvezza viene dai Giudei. Ma e` giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perchè il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità" (Gv 4,21-24).

La Dedicazione della Basilica Lateranense, nota anche come la Basilica di San Giovanni in Laterano, è celebrata il 9 novembre. Questa basilica è considerata la madre di tutte le chiese nel mondo cattolico. Fondata dall'imperatore Costantino nel IV secolo, è stata la prima chiesa ad essere costruita a Roma. La Basilica Lateranense serve come cattedrale del Vescovo di Roma, che è il Papa, e contiene lo scranno papale, noto come il 'Cathedra Romana'. La basilica è stata oggetto di numerosi restauri e rifacimenti a causa dei danni subiti durante terremoti e saccheggi. Nonostante ciò, ha conservato la sua importanza come luogo centrale del culto cattolico. La celebrazione della sua dedicazione è un momento di riflessione sulla continuità della fede e la centralità della Chiesa nella vita dei credenti. All'interno della basilica sono custodite reliquie di enorme valore storico e religioso, tra cui frammenti del tavolo che si ritiene sia stato utilizzato da Gesù durante l'Ultima Cena. All’inizio del IV secolo, Roma cominciò a cambiare il suo tradizionale aspetto architettonico grazie all’imperatore Costantino e all’attività edilizia da lui favorita.