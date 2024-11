Sassari: presentazione de "The Blessed City" di Bruno Lombardi – Un viaggio poetico e filosofico tra amore, spiritualità e pensiero

Si potrebbe classificare, anche, “la Città Beata” come un luogo fisico, come fosse il corpo umano; eppure da ciò che si legge nel libro, sembra che tale città possa identificarsi, in qualche modo, in una vera e propria cittadella. Metafore, similitudini, simbolismi: il linguaggio poetico-filosofico di Bruno Lombardi, offre al lettore la visione de “La Città Beata” come un luogo reale e spirituale, e non magico o esoterico; legato alle dinamiche del pensiero scientifico, da cui si dirama un modo di ragionare che si discosta dal pensiero quotidiano. Dal discorso aforistico dell’autore, è possibile scorgere il suo percorso umano, artistico e culturale, che da molti anni, ormai, attraversa molteplici espressioni, quali il canto e la musica, lo scrivere testi e canzoni, occuparsi di poesia, filosofia, storia, tradizioni popolari. “La Città Beata” è perciò un compendio di massime e pensieri sui temi dell’esistenza umana; e questo riassunto, è in realtà una profonda meditazione concepita per riportare il lettore ai temi della riflessione, dell’attenzione, della ragione, e della ricerca di quel bagaglio interiore che ogni persona possiede. Ne “La Città Beata” non c’è disgregazione tra le leggi della Natura e dell’Uomo, con Dio: il pensiero di Bruno Lombardi è legato ad una sola forma di aggregazione umano-spirituale; è possibile parlare di sé e degli altri, e degli altri e di sé, allo stesso modo, con grande sicurezza. Aforismi e meditazioni, massime e pensieri di filosofia, poesia, musica, arte, simboli, amore, cultura, essere ed esistere, Dio: tutto si intreccia cordialmente in un “ritorno al Pensiero”, in un mondo, quello di oggi, troppo spesso innamorato delle mode e della materialità delle cose.

Venerdì 15 Novembre alle ore 18:00 presso la Biblioteca del Convento di Santa Maria di Betlem, in Via Artiglieria, 1 a Sassari, si terrà la presentazione del libro poetico-filosofico “The Blessed City” dello scrittore e aforista Bruno Lombardi; si tratta della versione in lingua inglese de “La Città Beata”, dello stesso autore. L’evento è organizzato dalla Biblioteca del Convento di Santa Maria di Betlem, e vede anche la collaborazione del Club Studentesco Minerva; la scrittrice Angela Cossu dialogherà con l’autore del libro Bruno Lombardi. I temi che si affronteranno, durante la serata, saranno molteplici, e tutti descritti nel libro: aforismi, cultura, amore, poesia, filosofia, arte, musica, simboli, natura, vita, spiritualità, pensiero. “The Blessed City” (la città beata) è la 7° e nuova pubblicazione cartacea di Bruno Lombardi; l’opera è pubblicata in concomitanza con la distribuzione negli store e nelle librerie nazionali e svizzere. Tra gli store più rilevanti dove è possibile richiedere “La Città Beata”, ci sono: Youcanprint, Amazon, Mondadori, la Feltrinelli, Rizzoli, libreria Universitaria, Ibs.it, Apple. Il libro “The Blessed City” (la città beata) non è la trasposizione poetica di un luogo astratto nella realtà, scaturita da una visione utopistica dell’esistenza umana: è vera un’altra cosa; e cioè si rifà ad un impegno umano-esistenziale, dove realtà ed interiorità sono continuamente legate, e seguono il percorso di crescita naturale e spirituale di una persona.