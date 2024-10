Cultura Workshop di percussioni africane con Sekouba Oulare a Cagliari

Sardegna Fakoli presenta il workshop che si svolgerà a Cagliari, a Pirri in via Enrico Toti 24, il 19 e 20 ottobre. È il primo workshop di percussioni africane con Sekouba Oulare, musicista e percussionista della regione del Sankaran, Guinea Conakry. È figlio del grande maestro Fadouba Oulare, che nel 2022 ha pubblicato il libro “Viaje a la historia de los ritmos Malinke”, dove per la prima volta vengono raccolte e trascritte la storia e le canzoni con i relativi ritmi Malinke. Il programma prevede: sabato 19 ottobre dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30; domenica dalle 9:30 alle 12:30. Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30, in collaborazione con Afrodanza di Cagliari, si terrà una sessione speciale di danza africana con Leni Sorlini. Per info e prenotazioni: +39 3406964929 / +39 35115070823.