Connessioni Future e Start Cup 2024: a Sassari due giorni di innovazione e startup

I temi dell’incontro riguarderanno le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, le opportunità rappresentate dagli investimenti in tecnologie di frontiera e del ruolo del venture capital e sulla capacità della Sardegna di attrarre talenti e investimenti tecnologici. La seconda giornata, giovedì 17 ottobre, sarà aperta al pubblico e offrirà un programma ricco di workshop formativi e momenti di approfondimento. La sessione del mattino inizierà alle 9:30 con un workshop sull’intelligenza artificiale per l’automazione e la produttività aziendale, tenuto da Claudio Simbula, giornalista e innovatore. A seguire, si terrà una sessione sul fundraising per startup, guidata da Rossella Racugno di Apply, in cui verranno approfondite strategie di raccolta fondi che combinano risorse pubbliche e private. Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, l’evento entrerà nel vivo con la competizione Start Cup Sardegna, durante la quale i team finalisti presenteranno le loro idee di business davanti a una giuria di esperti del settore. Le dieci finaliste di questa edizione provengono da diversi ambiti dell’innovazione, con progetti che spaziano dall’intelligenza artificiale, alla sostenibilità ambientale e all’agritech, fino alla biotecnologia e al settore della salute.





La competizione sarà accompagnata da due panel di discussione su tematiche legate all’innovazione. Il primo dibattito, dal titolo “Oltre l’orizzonte: investire nelle tecnologie che trasformano il futuro”, vedrà la partecipazione di Riccardo Porro di Cariplo Factory e Giada Zhang di Mulan Group. La discussione si concentrerà sulle opportunità di investimento nelle tecnologie emergenti, con un focus su settori chiave come la fintech, l’aerospazio e il venture capital. Nel secondo approfondimento, verrà presentata una una riflessione sulle sfide e opportunità emerse nel 2024 e proporrà un outlook per il 2025 sul livello locale e nazionale, con interventi di Stefano Molino di CDP Venture Capital e Giacomina Cadau di Sardegna Ricerche. L’evento si concluderà con la premiazione della startup vincitrice della Start Cup Sardegna, seguita da un momento di networking che permetterà ai partecipanti di confrontarsi e di creare nuove connessioni.

Il 16 e 17 ottobre 2024 Sassari sarà il palcoscenico di Connessioni Future - Start Cup 2024, il festival dell’innovazione che esplorerà le nuove frontiere dell’innovazione e delle tecnologie digitali. L'evento, ospitato nei locali del'Ex-Ma.Ter di Sassari in via Zanfarino, è promosso dalla Fondazione di Sardegna con le Università di Sassari e di Cagliari insieme a una rete di partner tecnologici e ha l’obiettivo di creare uno spazio di confronto tra istituzioni, esperti del settore e giovani talenti, puntando a valorizzare le competenze imprenditoriali e a discutere delle opportunità legate all’innovazione tecnologica, stimolando lo sviluppo di nuove imprese, sostenendo la ricerca e contribuendo alla crescita economica del territorio. Mercoledì 16 ottobre sarà dedicato a un workshop riservato agli addetti ai lavori, con l’obiettivo di favorire un dialogo tra esperti del settore e rappresentanti istituzionali e del mondo dell’impresa.