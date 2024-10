Dietro le quinte del potere: Aldo Moro, il grande tessitore della politica italiana

Con il suo primo mandato da Presidente del Consiglio, Moro portò l’Italia su una strada che avrebbe segnato per sempre la storia del Paese. Ma come sempre accade con i grandi uomini, non tutto è stato privo di complicazioni. È il 1963, e la politica italiana è in pieno fermento. Aldo Moro, già leader rispettato della Democrazia Cristiana (DC), viene chiamato a guidare il governo in un momento in cui il partito deve affrontare scelte cruciali. La sua grande intuizione? L’apertura a sinistra, cioè l’alleanza con il Partito Socialista Italiano (PSI). Una mossa che all’epoca sembrava audace, quasi rischiosa, ma che Moro concepì come l’unica strada per modernizzare l’Italia e renderla più inclusiva. Tuttavia, non pensate che l’apertura a sinistra fosse un pranzo di gala. All’interno della DC, le resistenze erano forti. La corrente conservatrice del partito vedeva di cattivo occhio ogni tipo di collaborazione con i socialisti, accusati di essere troppo vicini ai comunisti. Eppure, Moro, con la sua pazienza infinita e la sua straordinaria capacità di dialogo, riuscì a portare avanti questa svolta storica. Aldo Moro era un maestro nell’arte della trattativa. Si racconta che le sue riunioni durassero ore, spesso fino a notte fonda.





Con calma, senza mai alzare la voce, ascoltava tutti, cercando di trovare quel punto di equilibrio che permettesse alla sua visione politica di prevalere. Non era uno che amava i colpi di teatro, ma preferiva l’approccio graduale, il compromesso, la mediazione. Ed è proprio per questo che è passato alla storia come “il grande tessitore”. Ma dietro quella calma apparente c’era un uomo dalla volontà di ferro. Sapeva esattamente dove voleva portare il Paese. Nonostante le pressioni interne alla Democrazia Cristiana e le difficoltà nel mantenere la stabilità del governo, Moro riuscì a far passare riforme significative, tra cui l’ampliamento dei diritti sociali e un maggiore investimento nella scuola pubblica, settori in cui credeva profondamente. Aldo Moro non era solo il politico austero che conosciamo dai libri di storia. In privato, era una persona di grande umanità, molto legato alla sua famiglia. Si dice che amasse trascorrere il poco tempo libero con i suoi figli e che avesse una passione particolare per la lettura. Amava i classici della letteratura italiana e, spesso, durante le pause nelle riunioni interminabili, lo si vedeva sfogliare qualche libro. Ma c’è anche un altro aneddoto che parla di lui. Durante una visita ufficiale a New York, alla vigilia di un incontro con i leader internazionali, Moro volle a tutti i costi andare a mangiare una pizza in un piccolo ristorante italiano della città, lontano dai lussi diplomatici. Un uomo dai gesti semplici, che nonostante il suo ruolo, non dimenticava le sue origini e i suoi valori. Questa umanità, però, non gli impediva di essere un negoziatore feroce. "Nelle riunioni ti faceva sentire ascoltato", racconta uno dei suoi ex collaboratori, "ma alla fine le decisioni le prendeva lui". Nonostante i successi del suo primo governo, le difficoltà non mancarono.





La collaborazione con i socialisti era sempre sul filo del rasoio, e la situazione economica del Paese non aiutava. Ma Moro, con il suo stile sobrio e il suo rigore intellettuale, riuscì a far fronte alle critiche e a tenere insieme la maggioranza. Eppure, l’instabilità politica restava, e il suo primo mandato si concluse nel 1968 con la consapevolezza che la strada per l’Italia moderna era ancora lunga. Ma non è finita qui. Aldo Moro tornerà ancora, e non solo una volta. Lo vedremo all’opera in momenti ancora più delicati, con nuove alleanze da tessere e, come sempre, nuovi problemi da risolvere. Ma prima di ritrovare Moro, ci concentreremo su un altro protagonista della politica italiana: Mariano Rumor. Uomo riservato e silenzioso, ma con un’abilità politica che non passerà inosservata. Chissà quali vicende ci riserverà il suo primo mandato? Rimanete con noi per scoprirlo!

