Passeggiata culturale tra le chiese storiche di Cagliari: un'esperienza interattiva per tutti

Sabato 19 ottobre 2024, Piazza Garibaldi sarà il punto di ritrovo per un'iniziativa che promette di offrire una passeggiata culturale tra le bellezze storiche di Cagliari, con un itinerario che attraversa alcune delle chiese più significative della città. Il ritrovo è fissato per le 16:45 davanti all'edicola, con partenza prevista alle ore 17:00.





L'iniziativa, aperta a un massimo di 50 persone, è pensata per un pubblico ampio e variegato, offrendo un'esperienza interattiva adatta a tutti. La passeggiata sarà arricchita da racconti storici e aneddoti su personaggi cagliaritani, permettendo ai partecipanti di immergersi nella storia della città in modo coinvolgente. Non si tratta di una tradizionale visita guidata, ma di un percorso che invita all’interazione, con il relatore dotato di microfono per facilitare la comunicazione con il gruppo.





Il percorso toccherà diverse tappe di grande valore storico e culturale:





Chiesa di San Vincenzo de Paoli

Chiesa di San Cesello

Chiesa di San Giovanni

Chiesa di San Giacomo

Chiesa e chiostro di San Domenico

La passeggiata non presenta particolari difficoltà ed è accessibile a tutti, inclusi i bambini sotto i 10 anni e le persone con disabilità, che insieme ai loro accompagnatori potranno partecipare gratuitamente. Per gli altri partecipanti, è previsto un contributo di 5 euro, da versare direttamente in loco.





Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 351.9301080. La durata complessiva dell'evento sarà di circa due ore, offrendo un’occasione unica per riscoprire Cagliari e le sue storie in modo divertente e partecipativo.