Bari Sardo ospita Luca Pappagallo: un weekend di sapori e tradizione con Cosa Bona e Bariesa 2024

A fianco di Pappagallo, anche Marina Loi, chef locale, e Federico Fanni, giovane promessa della cucina sarda, proporranno piatti che esaltano i sapori della tradizione locale con un tocco di innovazione. L’evento rappresenta quindi una vera e propria celebrazione della gastronomia sarda, resa ancora più speciale dalle location: gli antichi cortili e le case storiche di Bari Sardo. Un’esperienza multisensoriale Oltre agli show cooking, il programma di Cosa Bona e Bariesa prevede un’ampia gamma di attività, tra cui 15 laboratori culinari e degustazioni. I visitatori potranno sperimentare la preparazione del formaggio, la panificazione tradizionale e scoprire la cultura vinicola locale con degustazioni di Cannonau e birra artigianale.





L'evento non si limiterà alla cucina, ma offrirà anche momenti dedicati alla scoperta del territorio, come l'escursione verso il Nuraghe Sellersu, e laboratori culturali che permetteranno di approfondire la storia e le tradizioni del paese, dal laboratorio sull’arte orafa a quello dedicato all’abito tradizionale bariese. Un altro punto di interesse sarà la mostra Cibarti al MAB, Centro d'Arte di Bari Sardo, dove cibo, arte e design si fonderanno per raccontare un dialogo tra passato e futuro. Ogni piatto diventa un’opera d’arte, in una celebrazione della cucina sarda che non teme la sperimentazione. L’evento prenderà il via sabato 5 ottobre alle 10.00 con l’inaugurazione della mostra Cibarti, seguita dall’apertura dei laboratori nel pomeriggio. Domenica 6 ottobre, le attività proseguiranno dalle 10.00 per tutta la giornata. Per facilitare la partecipazione, è possibile prenotare i laboratori attraverso il sito cosabonaebariesa.it, dove sarà disponibile anche una mappa interattiva per orientarsi tra le attività. L’evento, organizzato dal Comune di Bari Sardo con il contributo della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo, si preannuncia come un’occasione unica per scoprire la tradizione e i sapori di Bari Sardo, in un weekend che mescola storia, cultura e gastronomia.

Nel fine settimana del 5 e 6 ottobre 2024, Bari Sardo si prepara ad accogliere "Cosa Bona e Bariesa", un evento dedicato ai sapori della tradizione locale, che vedrà protagonisti tre chef di grande rilievo, tra cui Luca Pappagallo, noto volto di Food Network Italia. Giunto alla sua terza edizione, l’evento è ormai un appuntamento fisso per chi vuole immergersi nella cultura gastronomica e nella storia di questo affascinante angolo della Sardegna. Show cooking e tradizione culinaria Tra gli appuntamenti più attesi c'è lo show cooking di Luca Pappagallo, che sabato 5 ottobre, alle 18.30, offrirà una dimostrazione culinaria ispirata ai piatti tipici della cucina bariese. Pappagallo, fondatore di Casa Pappagallo e star di In cucina con Luca Pappagallo, guiderà i partecipanti alla scoperta di ricette reinterpretate in chiave moderna, senza mai perdere il legame con l’essenza della tradizione.