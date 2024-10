Laboratorio didattico: Scopriamo le piante aromatiche della Basilica di San Saturnino

Durante il laboratorio, i piccoli partecipanti scopriranno le caratteristiche di piante tipiche del territorio sardo, come la salvia e il rosmarino, attraverso un percorso botanico-sensoriale che si intreccerà con la storia della Basilica, un importante monumento paleocristiano nel Mediterraneo. Al termine dell’attività, i bambini riceveranno in dono una piantina, ricordo della giornata trascorsa a contatto con la natura e la cultura. L’evento rientra nel programma di aperture straordinarie della Basilica di San Saturnino, che ogni domenica di ottobre, dalle 10:00 alle 14:00, offrirà l'ingresso gratuito a turisti e residenti, permettendo di visitare e conoscere meglio uno dei gioielli storici di Cagliari. La partecipazione al laboratorio è gratuita ma soggetta a prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo: drm-sar.sansaturnino@cultura.gov.it. Un’occasione perfetta per far scoprire ai più piccoli il patrimonio storico e naturale della Sardegna, in un contesto di grande valore culturale.

Domenica 6 ottobre 2024, alle ore 11:00, la Basilica di San Saturnino a Cagliari ospiterà un evento speciale dedicato ai più piccoli: un laboratorio didattico dal titolo "Scopriamo insieme le piante aromatiche della Basilica di San Saturnino". Organizzato dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Sardegna in collaborazione con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna e l’Agenzia Regionale Forestas, l’iniziativa coinvolgerà dodici bambini tra i 6 e i 12 anni, offrendo loro la possibilità di esplorare e conoscere le piante aromatiche che crescono attorno a uno dei più antichi monumenti della città.