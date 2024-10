Festival Premio Lussu: Omaggio a Luigi Tenco nella quarta giornata

Alle 18, la docente portoghese Luísa Marinho Antunes terrà una lectio dal titolo “Letteratura e diritti umani. Le scrittrici della lusofonia”, concentrandosi su figure di spicco del panorama letterario lusofono come Maria Velho da Costa e Paulina Chiziane, il cui lavoro è strettamente legato ai diritti umani. Il momento clou della giornata sarà l’omaggio a Luigi Tenco, alle 19, con l’incontro “Parole e musica d’autore”. Alessandro Macis, Paolo Capodacqua e Virginia Buonavolontà renderanno tributo al cantautore genovese con la presentazione del libro “Lontano, lontano, lettere, racconti, interviste” di Enrico De Angelis ed Enrico Deregibus. Seguirà un’esibizione musicale di Capodacqua dal titolo “Quella mia timidezza…”. Il Festival Premio Emilio Lussu è organizzato dall'associazione culturale L'Alambicco, in collaborazione con La Macchina Cinema, e si avvale del sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari.

CAGLIARI – Il Festival Premio Emilio Lussu, in corso presso la Sala Castello dell’Hotel Regina Margherita di Cagliari, propone una quarta giornata ricca di appuntamenti, tra cui un omaggio al celebre cantautore Luigi Tenco e un viaggio alla scoperta delle scrittrici lusofone. La giornata di venerdì 4 ottobre si aprirà alle 10 con un tour guidato del quartiere storico di Stampace, organizzato in collaborazione con Trip Sardinia. Alle 17, gli autori Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia presenteranno il loro libro “La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days”, in dialogo con il giornalista Fabio Canessa. Il testo celebra il cinquantesimo anniversario della serie televisiva Happy Days, raccontandone la storia e l’impatto mondiale.