Cagliari celebra Alberto Manzi: una giornata di incontri, musica e cultura al Festival Premio Emilio Lussu

Alle 11, la musica farà da padrona con il concerto della cantautrice Erica Boschiero, artista impegnata sui temi ambientali e di genere, che porterà la sua esperienza e sensibilità attraverso una lezione-concerto. Boschiero, riconosciuta a livello internazionale, regalerà al pubblico un momento di riflessione e armonia, dimostrando come la musica possa essere un potente veicolo di messaggi importanti. Nel pomeriggio, l’atteso omaggio ad Alberto Manzi vedrà la presentazione del libro "Alberto Manzi, l’avventura di un maestro" (BUP Bologna University Press, 2024) di Roberto Farné. In dialogo con Claudia Secci, l'incontro ripercorrerà la straordinaria carriera di Manzi, il maestro che con il suo programma "Non è mai troppo tardi" insegnò a leggere e scrivere a milioni di italiani.





Un tributo doveroso ad un uomo che ha fatto dell’istruzione una missione, lasciando un segno indelebile nella storia culturale del nostro Paese. Alle 18.30, sarà la volta della presentazione del romanzo "L’isola degli alberi scomparsi" di Elif Shafak, scrittrice di fama internazionale, a cura della professoressa Nevin Özkan, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le tematiche toccanti e attuali dell'opera. La giornata si concluderà alle 19.30 con l'incontro "Rispondo io con versi goffi e zoppi," un emozionante omaggio a Joyce Lussu. In questo spazio di musica e poesia, Giovanni Tesio darà voce alle poesie della Lussu, accompagnato dalle note della cantante Joana Gjoni e dei musicisti Gigi Marras e Giuseppe Baldino, regalando al pubblico un momento di rara bellezza e intensità. Il Festival Premio Emilio Lussu, organizzato dall'associazione Culturale l'Alambicco in collaborazione con La Macchina Cinema, continuerà così la sua missione di celebrare la cultura e la letteratura, rendendo omaggio a figure che hanno segnato la storia dell'educazione e della scrittura, come Alberto Manzi. Sarà un giorno che unirà generazioni diverse nel nome della cultura, del sapere e dell’impegno sociale.

Cagliari renderà omaggio ad Alberto Manzi, indimenticabile scrittore, pedagogista e volto della rivoluzione educativa italiana, nel centenario dalla sua nascita. Mercoledì 2 ottobre, nell'ambito del Festival Premio Emilio Lussu, si svolgerà una giornata ricca di appuntamenti che metterà al centro l’importanza della cultura, dell’educazione e del dialogo con le giovani generazioni. La giornata inizierà con un incontro dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori, in cui si affronterà il tema della "Sostenibilità e rispetto dell’ambiente". Nella Sala Castello dell’Hotel Regina Margherita, gli studenti parteciperanno a un dibattito coordinato da Alessandro Macis e avranno l’opportunità di approfondire il tema attraverso la presentazione del libro-inchiesta "Mal di plastica" (Ed. Dedalo 2023), grazie all’intervento delle giornaliste Daniela Cipolloni, Paola Vecchia e Teresa Paoli.