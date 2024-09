Alghero ospita il XIII Incontro del Giornale di Metafisica: dialoghi sulla fenomenologia francese

La prima sessione, moderata da Maurizio Pagano, vedrà l’intervento di Leonardo Samonà, che parlerà di una “decostruzione metafisica” con l’obiettivo di esaminare la critica radicale alla tradizione metafisica operata da Derrida. La sua analisi cercherà di comprendere come il filosofo francese abbia messo in discussione le fondamenta stesse della metafisica, ridefinendo il concetto di "decostruzione" non come semplice negazione, ma come uno strumento per interrogare e ricostruire il pensiero originario.





A seguire, Mario Vergani affronterà la questione della metafisica in Jacques Derrida, esaminando come il filosofo abbia lavorato sul concetto di “domanda” e la sua relazione con la metafisica. Nel pomeriggio, la seconda sessione, moderata da Giuseppe Nicolaci, vedrà l'intervento di Alberto Voltolini che discuterà la filosofia come "una forma di scienza rivolta all'indietro". In collegamento online, la filosofa Catherine Malabou presenterà una relazione intitolata "Nouvelles perspectives métaphysiques sur la pensée française de la mort," esaminando i recenti sviluppi della filosofia francese sulla tematica della morte e il loro rapporto con la crisi ecologica. La giornata conclusiva sarà dedicata alla discussione generale sui temi trattati, sotto la moderazione di Paolo Vodret. Si prevede un confronto aperto tra i partecipanti, in cui verranno approfondite le prospettive emerse durante gli interventi precedenti. La giornata si concluderà con un intervento finale di Carmelo Meazza, che tirerà le fila del dibattito e offrirà una sintesi dei principali punti emersi durante l'incontro.





Il XIII Incontro del Giornale di Metafisica rappresenta un’occasione unica per riflettere sulle grandi domande della filosofia contemporanea e sul rapporto tra metafisica e decostruzione, temi che continuano a suscitare dibattito e interesse sia a livello accademico che tra gli appassionati del pensiero filosofico. L’evento sarà aperto al pubblico sia in presenza che in collegamento online, offrendo la possibilità di partecipare anche a chi non potrà essere fisicamente ad Alghero. Un appuntamento che conferma la vivacità culturale e intellettuale della Sardegna e che porterà l’isola al centro del dibattito filosofico internazionale.

Il 4 e 5 ottobre 2024, Alghero diventerà il centro del dibattito filosofico italiano, ospitando il XIII Incontro del Giornale di Metafisica nell'ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (Prin) "French phenomenology today". L'evento, intitolato "Metafisica e decostruzione", riunirà importanti studiosi e filosofi che affronteranno tematiche legate alla metafisica e alla decostruzione, con un focus particolare sul pensiero di Jacques Derrida e altri protagonisti della fenomenologia francese contemporanea. Il convegno, che si svolgerà presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero in Piazza Santa Croce, sarà diviso in tre sessioni, ognuna delle quali sarà dedicata a diverse prospettive sulla metafisica e sulla decostruzione.