Cultura Al via il Cavidani Algueres: musica, teatro e sapori locali nel cortile dell’Antica Compagnia Olearia Sarda

Oggi alle 19 prende il via il Cavidani Algueres, il festival glocal che si terrà nel suggestivo cortile dell’Antica Compagnia Olearia Sarda, in via Vittorio Emanuele 225. Ad aprire la serata sarà il gruppo musicale Muristene, composto da Francesco Morittu, Giovanna Tanda, Agostino Sanna, Giuseppe Tanda e Mauro Morittu, che animerà l’inizio della manifestazione con le loro sonorità. A seguire, la presentazione del libro Acudiu... Acudiu… Comedies per les escoles, una raccolta di commedie in algherese pensata per le scuole. La presentazione sarà curata da Enza Castellaccio, accompagnata da Vittorio Guillot, Silvana Nulvesu, Simonetta Rosella, Giovanna Tilocca e il Colletiu de les Maries. Successivamente, Giuseppe Izza, enogastronomo, condurrà l’evento "Dai Campi alla Tavola", una chiacchierata insieme ai produttori locali presenti al festival: Antonio Gavino Fois, Antonio Masia (Panificio Cherchi), Michele Riu (Società Agricola Monteforte Formaggi) e Piero Delogu (Tenute Delogu). La serata si concluderà con una degustazione dei prodotti delle quattro aziende, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaporare i sapori autentici del territorio.