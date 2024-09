Riprende il Tour “no dipendenze”. Venerdì 27 settembre prima tappa a Sanluri

Oltre agli interventi dei numerosi esperti del settore che parleranno delle dipendenze patologiche e delle nuove dipendenze senza sostanza, dei danni derivati dal fumo di sigaretta e da alcol, di sana alimentazione e di benessere digitale, sono previste anche iniziative dinamiche e che coinvolgeranno attivamente i giovani presenti. Dopo l'introduzione che sarà condotta dal duo formato da Gianluca Medas e Claudia Tronci, in questa tappa sarà presente il Direttore Artistico dell'evento, Alex Musa che nella veste di conduttore con il suo “appeal” avrà modo di tenere desta l’attenzione e coinvolgere gli studenti in maniera empatica e senza estremizzare, ma facendo leva sul fattore emotivo, che soprattutto in età adolescenziale non deve essere messo in secondo piano. Nella tappa di Sanluri sarà ospite speciale Nicola Virdis, il "nerd" che ha riscosso tantissimo successo nella nota trasmissione "Italia's Got Talent". Sarà una giornata piena di eventi sportivi, alcuni di grande impatto scenico e visivo, come l'esibizione acrobatica delle bike trial. Previste mostre, esibizioni e stand educativi, tra i quali vanno menzionati quelli delle forze dell'Ordine come Carabinieri e Guardia di Finanza, e l'ARST, nuovo partner istituzionale del Progetto: protagonisti i tanti bravi professionisti che riescono a coniugare la conoscenza delle idee che portano avanti e che le sanno trasferire ai giovani.

Il Tour "No dipendenze", edizione 2024/2025 riprende con enorme entusiasmo e successo, apprestandosi a toccare tantissimi centri della Sardegna. Venerdì 27 Settembre dalle 9.30 alle 13.00 la carovana incontrerà gli studenti del Medio Campidano. Sarà infatti Sanluri la location che ospiterà gli esperti pronti a dialogare con gli studenti delle scuole cittadine. Grazie al Patrocinio dell'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alberto Urpi, il Villaggio “No Dipendenze”, dunque, fa tappa nell'impianto sportivo “Campu Nou”: sarà un villaggio di mostre, esibizioni, stand educativi, laboratori ludici e didattici, e attività artistiche dedicate ai giovanissimi. Organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Sport e Salute’, coordinato dalla Presidente Annalisa Pusceddu e realizzato grazie al contributo dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna e da sponsor privati, l’obiettivo di “No Dipendenze" è quello di dare ai giovani gli strumenti per accrescere il livello di consapevolezza delle questioni relative alle sostanze legali, come il tabacco, l’alcol, le sostanze illegali, ma anche la prevenzione dalle nuove dipendenze senza sostanza, come quella dai dispositivi digitali.