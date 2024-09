Neria De Giovanni riceve il Premio Internazionale Spoleto Art Festival Letteratura 2024

Il Premio Internazionale Spoleto Art Festival Letteratura si colloca in un contesto di prestigio, con partnership importanti come quella della Biennale di Venezia, e gode del patrocinio di numerose istituzioni culturali, tra cui l'Associazione Culturale Giovani Europei, l'Istituto Europeo per la Formazione e l’Orientamento e la Fondazione T.A.U. Questo premio rappresenta non solo un tributo al lavoro svolto da Neria De Giovanni, ma anche un auspicio per nuovi rapporti di collaborazione istituzionale ai più alti livelli del panorama culturale europeo.

La giuria, presieduta dal prof. Luca Filipponi e composta dal Direttore Artistico Letteratura avv. Angelo Sagnelli, dal Direttore Artistico Musicale soprano Tania de Giorgio e dal Direttore Artistico per la comunicazione Paola Biadetti, ha premiato Neria De Giovanni "per meriti letterari, artistici e culturali attinenti al libro, con la valutazione del progetto culturale e professionale che l'accompagna". Un riconoscimento che sottolinea il suo impegno pluridecennale a favore della letteratura e della crescita culturale a livello internazionale ed europeo.