Gerrei Astrofest: La scienza delle stelle ritorna tra le montagne della Sardegna

Durante i tre giorni del festival, si partirà con l’inaugurazione ufficiale a San Basilio, dove telescopi e osservazioni notturne si fonderanno con conferenze tenute da esperti del settore, come quella di Sergio Poppi, responsabile delle operazioni del SRT. Sabato, a Silius, si darà spazio all’educazione, con corsi di formazione per insegnanti e laboratori per studenti, mentre la domenica sarà dedicata alle visite straordinarie del Sardinia Radio Telescope e agli appassionati di trekking con un astrotrekking al sorgere del sole. Ma il Gerrei Astrofest non si limita alla scienza. Accanto agli eventi astronomici, ci saranno mostre fotografiche, discussioni sull’inquinamento luminoso e, non da meno, la possibilità di gustare i prodotti locali grazie alla collaborazione delle ProLoco di San Basilio e Silius. Per chi ama il cielo, la scienza o semplicemente il buon cibo e l’atmosfera rilassata della campagna sarda, il Gerrei Astrofest sarà l’evento imperdibile di questo settembre. Un’esperienza che unisce tradizione e innovazione, il locale e l’universale, sotto il manto infinito delle stelle.

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre, il Gerrei Astrofest riporterà la magia dell’astronomia nel cuore delle montagne della Sardegna meridionale. Un evento attesissimo, giunto alla sua seconda edizione, che coinvolgerà i comuni di San Basilio e Silius, offrendo ai partecipanti tre giorni intensi di scienza, divertimento e scoperta sotto il cielo stellato. L'evento, curato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Cagliari, è molto più di una semplice occasione per osservare il cielo: si tratta di un’iniziativa che mira a connettere la popolazione locale con la grande ricerca scientifica, mettendo a disposizione telescopi ottici, laboratori per bambini, conferenze, presentazioni di libri, e persino passeggiate guidate sotto le stelle, tutto con un contorno di buon cibo e convivialità. Al centro di questa straordinaria esperienza c'è il Sardinia Radio Telescope (SRT), un colosso tecnologico di 64 metri di diametro situato nel territorio del Gerrei. Finanziato con fondi pubblici, questa infrastruttura all'avanguardia non solo rappresenta un faro per la ricerca astronomica mondiale, ma è anche un simbolo di orgoglio e opportunità per la Sardegna. Come ha sottolineato la direttrice dell'INAF di Cagliari, Federica Govoni, è fondamentale "valorizzare e far crescere i territori coinvolti" da progetti così importanti, portando la scienza fuori dai laboratori e dentro la vita quotidiana.