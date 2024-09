Neria De Giovanni al Salone del libro spirituale di Menton.

Per chi ama la buona lettura e il piacere di incontrare scrittori, pensatori, giornalisti che approfondiscono tematiche che arricchiscono lo spirito. Presente dall’Italia anche don Giuseppe Costa, salesiano, giornalista ed editore, direttore per dieci anni e con tre Papi, della Libreria Editrice Vaticana. “Girovagando tra cronache ed eventi. Quarant’anni di giornalismo” è il titolo dell’ultimo libro di don Giuseppe Costa edito da Nemapress. Il volume è una selezione di articoli scritti da don Costa nel corso di quarant’anni di attività professionale. Come lo stesso autore ricorda nella prefazione biografica, la passione per il giornalismo nacque fin dagli anni del liceo, passando dalle esperienze con i giornaletti ciclostilati alla collaborazione con il Bollettino Salesiano che poi diresse, per poi via via accedere alle pagine di “Avvenire”, “L’Osservatore Romano”, riviste e periodici specializzati.

Neria De Giovanni parteciperà in Francia al Salone del libro spirituale, dal 14 al 15 settembre, al palazzo degli Ambasciatori di Menton. Sarà presente come direttore del periodico di cultura portaleletterario.net. Inoltre ha pubblicato con la LEV-Libreria Editrice Vaticana : “Maria nella letteratura d’Italia”, “Cristo nella letteratura d’Italia” e “Ildegarda, la donna la monaca la santa” con l’Introduzione di papa Benedetto XVI. Il Salone del Libro Spirituale è un microcosmo particolare dove scrittori, romanzieri, editori e critici letterari si scambiano contatti, esperienze e progetti. E’ un luogo di socialità letteraria ideato e diretto da Liana Marabini, regista e organizzatrice anche di eventi internazionali di arte.