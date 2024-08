TUTTO D’UN TRATTO | Piccolo Festival di Illustrazione Museo Nivola – Orani – 14 settembre 2024

Tutto d’un tratto | Piccolo Festival di Illustrazione è un progetto ideato e promosso dal Museo Nivola e propone una ricognizione del vivace panorama dell’illustrazione in Sardegna, con l’obiettivo di sostenere le/gli artist* attiv* in questo ambito dando loro l’opportunità di presentare il proprio lavoro e di entrare in contatto con le/gli artist* coinvolt* e con un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, il tutto nella splendida cornice del Museo Nivola. Sfondo della seconda edizione del festival sarà la mostra Pratza ‘e Domo | Una casa semiotica mai costruita, dedicata all’artista Nairy Baghramian, scultrice e vincitrice del premio Nivola per la scultura 2023. In linea con il pensiero della stessa artista, secondo cui “la mia arte è un appello alla libertà di essere”, il tema della seconda edizione del festival è la Libertà. Le/Gli illustrator* coinvolt* saranno chiamat* ad esporre lavori legati al tema e incoraggiati a svolgere attività di live painting, live stamping e qualsiasi pratica estemporanea volta a coinvolgere il pubblico presente. Oltre agli stand il programma del Festival prevede workshop, talks e laboratori didattici rivolti a varie fasce d’età





Programma: Ore 10 > Apertura degli stand. Ore 11.30 > Introduzione alla legatoria, a cura di Rita Deidda. Pieghiamo, tagliamo e cuciamo la carta per creare libri, futuri sketchbook, taccuini, fanzine. Con materiali e strumenti semplici possiamo costruire i contenitori delle nostre storie. Workshop gratuito per adult?. Max 8 partecipanti. Ore 15.30 > MascherandoMi, a cura di Francesco Pavignano e Bardunfula Fe’. Cosa è una maschera? Una maschera è una possibilità, anzi molteplici possibilità di essere qualcos'altro. Nel mondo delle maschere ogni storia è possibile, ogni racconto può diventare il nostro racconto. Costruiremo la nostra storia attraverso le maschere, per scoprirci diversi eppure sempre noi. Lab gratuito per bambin? dai 7 ai 10 anni. Max 12 partecipanti. Ore 15.30 > Talk! Intervengono: Oreri – Iniziativa Editoriale e Collettivo ITTE. Coordina Paolo Carta, Cattedra di Graphic Design all’Accademia Mario Sironi di Sassari. Ore 17.00 > MI SPECCHIO NELL’ALTRO(VE): L’altro come uno specchio, a cura di La Fille Bertha. Una fusione sperimentale tra autodescrizione e ritratto in un mondo sempre più spettatore di barriere, divisioni e distanze. Osservare se stessi e specchiarsi nell’altro è un “esercizio” utile a stimolare l’empatia. Lab gratuito per bambin?. Max 20 partecipanti. Ore 17.30 > L’illustrazione, un mezzo per parlare di libertà. Daniele Salis (Bardunfula Fe’ – Sassari) dialoga con l’illustratore Francesco Pavignano. Cercheremo di rintracciare il rapporto tra arte e illustrazione, soprattutto rispetto al panorama dell’editoria contemporanea, e di sottolineare come l’illustrazione possa essere un mezzo espressivo per indagare, raccontare e costruire spazi di libertà. Ore 18:30 > Dj Set a cura di Arrogalla Ore 20 > Chiusura degli stand Durante tutta la giornata si terranno delle sessioni di live painting a cura degli illustratori.





Illustratori e ospiti Collettivo ITTE (Riccardo Atzeni, Barbara Pirisi, Chiara Lamieri, Alessandra Manca), Monica Casu, Riccardo Cusimano, Rita Deidda, Toni Demuro, Carlo Giambarresi, La Fille Bertha, Maria Francesca Melis, Maria Giovanna Mura, Oreri, Barbara Pala, Sebastiano Pirisi, Annalisa Salis, Gianfranco Setzu, Elisabetta Sorba. Con la collaborazione di Bardunfula Fè | Festival delle Culture e delle letterature di bambin? e ragazz?, il supporto artistico di Heart Studio e la partecipazione dell’Accademia delle Belle Arti ‘Mario Sironi’ di Sassari e del Liceo Artistico ‘F. Ciusa’ di Nuoro. Grafica a cura di Heart Studio

Il Museo Nivola è lieto di presentare la seconda edizione del Piccolo Festival di illustrazione “Tutto d’un tratto”.