Si conclude la 13a edizione di “Letture d’Estate a Villa Edera” con un omaggio alle donne e al mito di Europa

Neria De Giovanni, invece, presenterà il suo ultimo libro "Europa, una dea un continente", già apprezzato a livello nazionale con una presentazione a Roma presso la Comunità Europea. De Giovanni esplora la figura mitologica di Europa, offrendo una nuova interpretazione del mito, in cui la protagonista non è una vittima passiva del rapimento da parte del toro, ma una donna desiderosa di esplorare nuovi mondi. Il libro è arricchito da una sezione iconografica che include le rappresentazioni artistiche del ratto di Europa e da testi letterari classici che hanno trattato questa figura mitologica. La serata sarà aperta e chiusa dalle melodie delle launeddas suonate da Dante Tangianu, un tocco di tradizione sarda che ben si sposa con il tema della celebrazione delle donne e della cultura. “Letture d’estate a Villa Edera”, giunta alla sua tredicesima edizione, si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione, unendo letteratura, storia e tradizioni in un contesto suggestivo e accogliente. La chiusura dell’evento sarà festeggiata con un brindisi e cibo offerto dall’organizzazione, in un’atmosfera conviviale e aperta a tutti. L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione. Concludendo questa edizione, “Letture d’estate a Villa Edera” continua a dimostrare come la cultura possa essere un potente strumento di aggregazione e riflessione, celebrando il passato e gettando uno sguardo critico e appassionato sul presente e il futuro.

Con la presentazione di due opere letterarie di grande rilevanza culturale, si chiude oggi la tredicesima edizione di “Letture d’estate a Villa Edera”, un evento che ormai rappresenta una tradizione estiva per la città di Alghero. Alle ore 19:30, presso la storica Villa Edera in via Biasi n.21, si terrà l’ultimo appuntamento di questa rassegna, diretta da Neria De Giovanni e organizzata dall'Associazione Salpare, in collaborazione con La Rete delle Donne di Alghero, la FIDAPA sez. di Alghero, ESI - Editori Sardi Indipendenti e l’Associazione Orion. La serata vedrà protagoniste due autrici sarde, Graziella Massi e Neria De Giovanni, le cui opere celebrano rispettivamente il ruolo delle donne nella storia della Sardegna e il mito di Europa, figura chiave del nostro continente. Graziella Massi, con il suo libro "Donne di Sardegna", colma un vuoto informativo importante, raccontando le vite di oltre quaranta donne sarde, famose e dimenticate, il cui contributo alla cultura, alla politica, e alla società dell’isola è stato cruciale ma spesso trascurato. Il volume, sponsorizzato dalla Rete delle Donne di Alghero in occasione del decimo anniversario della sua fondazione, si avvale di due anni di lavoro giornalistico per il Corriere Sardo on line e include una prefazione di Erika Pirina e una postfazione di Speranza Piredda, presidente della Rete.