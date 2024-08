Alghero incontra Roma: I racconti di Giuseppe Procaccini a Villa Edera

La sua esperienza come Prefetto, Capo di Gabinetto al Ministero degli Interni e Vice Capo Nazionale della Polizia ha offerto a Procaccini un osservatorio privilegiato su una vasta gamma di umanità, che ora rivive nei personaggi del suo libro. A fare da filo conduttore delle vicende narrate è Leopoldo, l’amministratore del condominio, la cui presenza si fa sentire negli intermezzi che collegano i vari capitoli. Questo personaggio diventa un legame narrativo tra le diverse storie, permettendo al lettore di passare da un appartamento all'altro, scoprendo nuove sfaccettature dell’animo umano. La serata sarà impreziosita dalle note del flauto traverso di Elisa Ceravola, che aprirà e chiuderà l'evento con la sua musica. Al termine della presentazione, Villa Edera offrirà un brindisi con l'autore, un’occasione per scambiare impressioni e riflessioni sui temi trattati nel libro. L’ingresso all’evento è libero, ma è gradita la prenotazione per assicurarsi un posto a sedere. Per prenotazioni, è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo 3neria@gmail.com o tramite cellulare al numero 320-3462657. L'incontro promette di essere un momento di condivisione e arricchimento culturale, un'opportunità per gli algheresi e i visitatori di immergersi nelle storie raccontate da Giuseppe Procaccini, dove anche un personaggio di Alghero trova il suo posto tra le pagine di "Porte di vetro".

Sabato 24 agosto, alle ore 19:30, Villa Edera sarà il palcoscenico di un nuovo appuntamento della rassegna “Letture d’estate a Villa Edera”. Sotto la direzione artistica di Neria De Giovanni, gli eventi continuano a suscitare interesse e a portare cultura in questa affascinante località. La rassegna è organizzata dall'Associazione Salpare, in collaborazione con la FIDAPA sezione di Alghero, la Rete delle Donne, E.S.I. Editori Sardi Indipendenti, e l'Associazione Orion. Ospite d'eccezione della serata sarà il prefetto Giuseppe Procaccini, che ritorna ad Alghero dopo aver partecipato alla rassegna lo scorso anno. Procaccini presenterà il suo libro di racconti, "Porte di vetro - Novelle intrecciate e tre intermezzi", un'opera che, già dal titolo, suggerisce l'intimità e la trasparenza delle vite dei personaggi che abitano il condominio protagonista dei suoi racconti. Il libro di Procaccini si snoda attraverso le storie di vari condomini, le cui vite, segreti e speranze si riflettono come attraverso porte di vetro, lasciando intravedere i destini umani che l’autore ha incontrato nella sua lunga e prestigiosa carriera.