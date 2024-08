Alghero: “Letture d’Estate a Villa Edera” – Terzo appuntamento il 17 agosto

Segue “Incontri” di Pasqualina Deriu, un’opera composta da 76 frammenti che rappresentano momenti di vita vissuta. Queste brevi annotazioni, piene di vivacità e introspezione, offrono uno spaccato della ricchezza identitaria dell'autrice, unendo influenze di grandi civiltà orientali e suggestioni derivate dai viaggi e dalle esperienze teatrali. Infine, verrà presentato “Conquistando la libertà” di Irina Mita, una storia di vita che racconta il viaggio dell’autrice dalla Moldavia alla Sardegna. Il libro è una testimonianza sincera e accorata delle difficoltà superate grazie alla fede cattolica, che ha costituito per Irina un forte baluardo contro le avversità.





La serata sarà arricchita dalla musica di Elisa Ceravola al flauto traverso, che accompagnerà l’apertura e la chiusura dell’evento. Al termine della presentazione, un brindisi con gli autori offrirà ai partecipanti l’opportunità di dialogare direttamente con gli scrittori. L'ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione. Per prenotarsi, è possibile inviare una email a 3neria@gmail.com o chiamare il numero 320-3462657. Villa Edera, con la sua atmosfera unica, promette di essere lo scenario perfetto per una serata dedicata alla letteratura e alla condivisione culturale.

Sabato 17 agosto alle ore 19:30, Alghero ospiterà il terzo appuntamento della rassegna culturale “Letture d’Estate a Villa Edera”, un evento che celebra la letteratura e la cultura nel cuore dell'estate. La serata, organizzata dall’Associazione Salpare in collaborazione con la FIDAPA sezione di Alghero, la Rete delle Donne, E.S.I. Editori Sardi Indipendenti e l’Associazione Orion, vedrà la presentazione di tre opere significative di autori della Nemapress, sotto la direzione artistica di Neria De Giovanni. Il primo libro in programma è “Grazia Deledda, Plagio letterario” di Antonio Budruni. Questo testo esplora un caso unico di plagio letterario che coinvolge la grande scrittrice sarda Grazia Deledda. L'autore ha scoperto che l’algherese Giovanni Palomba aveva ampiamente copiato i testi del libro Tradizioni Popolari di Nuoro in Sardegna di Deledda, riportandoli quasi identici nel suo libro Tradizioni, usi, costumi di Alghero. Il libro di Budruni è arricchito dalla prefazione della studiosa deleddiana Neria De Giovanni.