Alghero: Il 10 agosto ritorna la notte coi poeti di Villa Edera

Ospite d’onore Pamela di Lorenzo con “Donne sotto lo stesso cielo” e l’Associazione Angeli in Moto che hanno adottato il volume come testimonial in un viaggio di sensibilizzazione sulla violenza di genere che si concluderà a Roma il novembre prossimo. Il libro, presentato a papa Francesco, racchiude i risultati di un progetto illustrato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il 25 novembre del 2022 e realizzato nel VII Municipio di Roma. Una serie di iniziative hanno coinvolto sociologi, psicologi, docenti di scuola primaria e secondaria, operatori culturali, poete e poeti, rappresentanti delle istituzioni ed associazioni culturali. Il progetto “Donne sotto lo stesso cielo” è stato proposto dall’Associazione SiAmo VII e Pamela Di Lorenzo. Prefazione di Francesca Brezzi, Nota di Francesco Laddaga e di Michela Zanarella. Gode del patrocinio dell’Associazione La Poetanza. Brindisi finale con i poeti. Posti liberi e limitati pertanto è gradita la prenotazione al 3neria@gmail.com o 320- 3462657.

Nel parco di Villa Edera, in via Biasi n. 21, ad Alghero, sabato 10 agosto a partire dalle 19,30 tredicesima edizione dell’incontro “10 Agosto, Notte con i poeti”, in ricordo di Giovanni Pascoli e della sua celebre lirica dedicata alla notte di San Lorenzo. L’evento è inserito nella Rassegna “Letture d’estate a Villa Edera”, organizzata dalla Associazione Salpare con la Fidapa di Alghero e la Rete delle Donne Alghero, in collaborazione con ESI- Editori Sardi Indipendenti e Associazione Orion. Direzione artistica di Neria De Giovanni che presenterà e coordinerà le letture e le performance degli scrittori invitati per interpretare alcune loro liriche. Quest’anno verrà presentata l’ Antologia “I poeti del 10 agosto a Villa Edera”, a cura di Neria De Giovanni con la collaborazione di Antonello Colledanchise, pubblicata dalle Edizioni di Salpare, con poesie di: Angela Baldino, Sabrina Bellu, Laura Cannas, Antoni Canu, Raffaele Ciminelli, Bebella Farris, Massimiliano Fois, Donatella Grosso, Margherita Lendini, Maria Antonietta Manca, Adriana Mannias Barabino, Antonio Maria Masia, Domenico Marras, Cinzia Paolucci, Giampiera Piga, Maria Piras, Giuseppe Sechi, Maria Teresa Tedde. Antonello Colledanchise con l’Ukulele insieme a Susanna Carboni al clarinetto e Saphira Cabula alle percussioni, eseguiranno canzoni anche inedite, alcune di ambientazione medievale, tratte dal prossimo CD e concerto.