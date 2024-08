Successo di pubblico per le letture d’estate a Villa Edera

L’inizio è stato segnato dall’intervento di Alessandra Derriu, archivista algherese, che ha presentato il suo lavoro “Magia in Sardegna tra ‘800 e ‘900”. A seguire, la poetessa di Eboli Giuseppina Palo ha condiviso le sue emozionanti poesie contenute in “Nóstos”, il tutto coordinato e presentato con maestria da Neria De Giovanni, direttrice artistica della Rassegna. La serata ha riservato una gradita sorpresa con l’arrivo della musicista Inoria Bande, venuta a salutare la cugina Giuseppina Palo dopo molti anni. Il pubblico ha avuto l’opportunità di assistere a un breve e incantevole intrattenimento musicale grazie al celebre organetto diatonico di Inoria Bande, famosa in tutto il mondo per il suo talento. Il brindisi finale ha chiuso una serata all’insegna della cultura e della convivialità, con molte chiacchiere tra i partecipanti e la promessa di ritrovarsi nuovamente sabato 10 agosto per "La notte dei poeti di Villa Edera". L’evento ha dimostrato ancora una volta come la cultura possa creare momenti di condivisione e arricchimento per tutta la comunità.

Un’atmosfera magica ha avvolto Villa Edera lo scorso 3 agosto, in occasione dell’apertura delle Letture d’estate. L’evento, organizzato dall’Associazione Salpare in collaborazione con La Rete delle Donne Alghero, FIDAPA, ESI-Editori Sardi Indipendenti e Associazione Orion, ha registrato un sold out, confermando il grande interesse del pubblico per questa iniziativa culturale. La serata è stata arricchita dalla presenza della neo assessora alla cultura della città di Alghero, Raffaella Sanna, che ha portato i saluti personali e del Sindaco, rendendo l’incontro ancora più speciale. La tradizionale apertura musicale, affidata al talento della maestra Elisa Ceravola con il suo flauto traverso, ha creato un preludio perfetto per le presentazioni dei libri.