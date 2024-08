Alghero: Il 3 agosto inizia a Villa Edera la XIII edizione delle Letture d'Estate

L’autrice arricchisce la storia, approfondendola con la spiegazione di riti, rituali, oggetti e formule usate dalle “maghe” del tempo Giuseppina Palo, nata in provincia di Salerno da madre sarda, con Nóstos” (Nemapress Ed., 2024) ci porta nella Sardegna del cuore, quella dura di granito e dolce come la pasta di mandorle, una Sardegna che sfida il tempo e gli resiste. Questo è un libro di strade e viottoli, e richiede al lettore che si metta in viaggio anche lui e si faccia guidare da lei per ritornare alla casa del cuore. Nóstos è anche un libro di viaggio in senso stretto, quasi con una carta geografica alla mano scandisce un itinerario sentimentale e ambientale Ospite gradita della serata sarà la musicista Inoria Bande, cugina della poeta Giuseppina Palo.

Il 3 agosto alle ore 19,30 inizierà la XIII edizione delle Letture d’estate a Villa Edera (via Biasi n.21) che si terranno settimanalmente all’interno dell’omonimo parco. La Rassegna letteraria, sotto direzione artistica di Neria De Giovanni, animerà tutto il mese con un appuntamento alla settimana, come da prassi . I vari appuntamenti organizzati dall’Associazione Salpare, godono della collaborazione delle due associazioni femminili FIDAPA e La Rete delle donne Alghero, di E.S.I. Editori Sardi indipendenti e dell’Associazione Orion. Aprirà la serata Elisa Ceravola col suo flauto traverso. In conclusione brindisi con l’autore offerto da Villa edera. Ingresso libro. Gradita prenotazione a : 3neria@gmail.com o cell. 3203462657 Le protagoniste del primo incontro saranno l’algherese Alessandra Derriu con il suo libro “Magia in Sardegna - Storie tra ‘800 e ‘900” (Nemapress Edizioni, 2023) Sardegna, primi del ‘900 sei donne, un processo, una vicenda realmente accaduta emerge dalle carte d’archivio di Sassari: credenze e riti antichi, ci riportano indietro nel tempo tra devozione, magia e superstizione. Il libro, attraverso la documentazione d’archivio, fa immergere il lettore nella vicenda ambientate nella Sardegna dei primi del secolo scorso, analizzando i fatti e le persone coinvolte.