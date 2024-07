Presentazione del volume Logu e logos. Questione sarda e discorso decoloniale a Orani

Per ragionare intorno a questo tema, il volume accoglie una serie di contributi con diverse prospettive e posizionamenti, inserendo la riflessione teorica in una dimensione politica e militante. La presentazione del volume si inserisce in un più ampio progetto, organizzato dalla comunità di Orani e finanziato dalla Fondazione di Sardegna, dedicato alla riscoperta della figura di Marianna Bussalai e al suo pensiero: l’antifascista Bussalai fu infatti sostenitrice dell’autonomismo sardo, nonché tra le promotrici del Partito Sardo d’azione. I contenuti del volume – in condizioni e tempi mutati – risuonano con la figura di Bussalai ed è per questo motivo che il comune di Orani è lieto di accogliere alcuni dei membri del collettivo per presentare questa nuova pubblicazione.

Il 25 luglio 2024, alle 19, presso il Giardino della Cultura (Cortile della Biblioteca Comunale) di Orani (NU), si terrà la presentazione del volume Logu e logos. Questione sarda e discorso decoloniale, edito da Meltemi per la curatela del collettivo di ricerca Filosofia de Logu. Il volume, uscito nel maggio del 2024, apre un fondamentale dibattito e un confronto sul rapporto fra la cultura sarda e il concetto di “decoloniale”.