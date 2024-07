I sardi alle Olimpiadi: Presentazione del libro di Marcello Atzeni

Ad arricchire il libro, un messaggio di apertura di Giovanni Malagò, Presidente nazionale del CONI e membro del CIO, che celebra il valore e l'impegno degli sportivi sardi. Durante la presentazione, Marcello Atzeni dialogherà con Paolo Mastino, giornalista Rai e presidente dell'USSI, offrendo un'opportunità unica per approfondire la storia e le curiosità legate agli atleti sardi e alle loro imprese olimpiche. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e storia, e per chiunque voglia conoscere più da vicino le eccellenze sarde che hanno lasciato il segno alle Olimpiadi.

Il prossimo mercoledì 24 luglio alle 19:00, nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari, si terrà la presentazione del libro "Quattro mori a cinque cerchi: i sardi alle Olimpiadi dal 1908 al 2024", scritto da Marcello Atzeni, noto autore Rai e collaboratore de L'Unione Sarda e di altre testate isolane. Questo volume, una sorta di almanacco, raccoglie le storie degli atleti sardi che hanno partecipato ai Giochi Olimpici, offrendo un viaggio nel tempo che parte dal 1908 e arriva fino al 2024.