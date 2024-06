"Ombra e riflesso del leader invisibile" - Enrico Corgiolu presenta il suo libro ad Alghero

Enrico Corgiolu, nato ad Alghero nel 1965, e` un professionista con una carriera eclettica e ricca di esperienze. Con oltre 38 anni di lavoro dedicati alla stessa grande azienda, ha attraversato diverse fasi della sua carriera. Le sue prime avventure lavorative lo hanno visto impegnato nel mondo del business, ma nei successivi 25 anni, trascorsi nel dipartimento delle risorse umane, ha occupato una serie di ruoli di crescente responsabilita`, dimostrando una straordinaria capacita` di motivare sia se stesso che gli altri.

Venerdì 28 giugno alle 19,00 Enrico Corgiolu sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano per presentare il suo libro "Ombra e riflesso del leader invisibile". A dialogare con lui dell'opera ci sarà Francesco Soggiu. Quali sono le caratteristiche di un buon leader? E qual e` il suo compito? Per rispondere a queste domande, l’autore ha attinto alla sua lunga esperienza nell’ambito delle risorse umane, mettendo in luce quelli che sono gli obiettivi di un leader in ambito lavorativo e i modi per raggiungerli: un leader non e` soltanto un capo, ma una guida, il cui scopo deve essere valorizzare e responsabilizzare i dipendenti, creando un circolo virtuoso di empatia e comunicazione efficace.