Cronache della Repubblica. I Presidenti d'Italia: Luigi Einaudi - L’economista che ha guidato la nazione

Luigi Einaudi nacque il 24 marzo 1874 a Carrù, un piccolo comune piemontese. Figlio di un modesto funzionario statale, Einaudi si laureò in giurisprudenza all'Università di Torino nel 1895. Ma la sua vera passione era l'economia, disciplina in cui divenne professore e autorità indiscussa. Oltre all'insegnamento, Einaudi fu un prolifico giornalista: i suoi editoriali su "La Stampa" e "Il Sole 24 Ore" erano letti con rispetto e attenzione in tutto il Paese. Einaudi fu eletto Presidente della Repubblica il 12 maggio 1948, in un periodo in cui l'Italia cercava di risollevarsi dalle macerie della guerra. Il suo mandato, fino al 1955, fu caratterizzato da un approccio rigoroso e pragmatico.





Einaudi si impegnò a promuovere politiche di rigore finanziario e stabilità economica, convinto che solo una solida base economica potesse garantire un futuro prospero per l'Italia. Fu anche un fervente sostenitore dell'integrazione europea, intuendo l'importanza di un'Italia forte all'interno di un'Europa unita. Einaudi era un uomo dai mille interessi. Nonostante i suoi impegni istituzionali, non rinunciò mai alla sua passione per l'agricoltura. Possedeva una tenuta a Dogliani, dove produceva vino e formaggi. Un aneddoto curioso racconta che Einaudi amava portare personalmente a Roma i suoi prodotti, condividendoli con colleghi e amici. Questa pratica non solo dimostrava il suo legame con le radici contadine, ma anche un lato umano e autentico spesso nascosto dalle cronache ufficiali. La presidenza di Einaudi segnò un periodo di stabilità e crescita per l'Italia.





Il suo impegno per il risanamento delle finanze pubbliche e per la promozione della stabilità economica fu determinante in un'epoca di grandi trasformazioni. La sua visione lungimirante sull'integrazione europea gettò le basi per il futuro ruolo dell'Italia nell'Unione Europea. Einaudi è ricordato come un presidente che incarnava integrità e dedizione al servizio pubblico, un modello di etica e professionalità per le generazioni future.





