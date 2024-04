"Tradizioni di Sardegna" illumina il Teatro Houdini: Un viaggio nella cultura e nell'arte sarda

Gli appassionati di musica tradizionale saranno incantati dalle voci straordinarie di Marco Tanda, Gabri Siddi, Pino Corda e Marcello, che riporteranno in vita le melodie autentiche della Sardegna. L'evento sarà anche l'occasione per ascoltare il giornalista Mario Fadda, che parlerà del suo nuovo libro dedicato alla leggenda del calcio Gigi Riva, un'icona sportiva che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'isola.Non meno importante sarà l'esposizione delle opere di Paola Sailis e Laura Coraddu del gruppo folk "Su Masu" di Elmas, che presenteranno alcuni dei loro capolavori realizzati con tecniche tradizionali, testimoniando l'abilità e la passione degli artigiani sardi.





Per tutti coloro che desiderano immergersi nelle tradizioni della Sardegna e scoprire le sue meraviglie, l'appuntamento al Teatro Houdini è un'occasione da non perdere. Per prenotazioni, è possibile contattare il numero 340 3553828. Non mancate!

Questo venerdì 26 aprile, alle ore 19:00, il Teatro Houdini sarà il palcoscenico di un evento imperdibile per gli amanti della Sardegna e delle sue tradizioni. Federica Olla presenta “Tradizioni di Sardegna”, una serata dedicata al folklore e alla cultura dell'isola che vedrà la partecipazione di alcuni dei più noti esponenti del panorama artistico e culturale sardo.