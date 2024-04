Presentazione del libro "Tore Burruni Campiò Mundial": Un tributo al campione di Alghero

La prefazione del libro è a cura di Giovanni Branchini, che riflette sull'affetto speciale che suo padre Umberto, procuratore di Burruni, nutriva per il pugile, superando il mero rapporto professionale. Alla presentazione parteciperanno, oltre all'autore, personalità come Pinuccia Sechi, Gianfranco Burruni e il giornalista Carlo Branca. L'evento si inserisce nel contesto del "dia del Llibre i de la rosa", una celebrazione culturale e romantica promossa dalla Generalitat de Catalunya e dal Comune di Alghero, che vede un ricco calendario di eventi dedicati alla cultura e all'amore. Il libro non solo approfondisce la vita e le imprese sportive di Burruni, ma offre anche uno spaccato storico di Alghero, città a cui il campione era profondamente legato. La pubblicazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l'autore, la famiglia di Burruni e l'APS Tore Burruni, un'associazione dedicata a promuovere la memoria del grande atleta.





Le iniziative dell'APS Tore Burruni includono conferenze, mostre di cimeli e l'imminente installazione di una statua in onore di Burruni prevista per settembre. Queste attività hanno ricevuto il patrocinio del Comune di Alghero, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari e della Fondazione Alghero, grazie anche al sostegno di numerosi tifosi e imprese locali. L'associazione e l'autore invitano tutti gli appassionati di storia, sport e cultura a partecipare alla presentazione e a scoprire le pagine di "Tore Burruni Campiò Mundial", augurando una felice lettura e un sereno "dia del Llibre i de la rosa".

Antonio Budruni celebra la leggenda del pugilato Tore Burruni nel suo nuovo libro "Tore Burruni Campiò Mundial", la cui presentazione è prevista per martedì 23 aprile alle 18:30 nella storica Torre di Sulis ad Alghero. Questa location simbolica, dove Burruni iniziò a praticare il pugilato nel dopoguerra, farà da cornice all'evento che coincide con la giornata internazionale del libro e la festività di Sant Jordi, patrono della Catalogna. Il libro, frutto di dieci anni di ricerche, interviste e raccolta di articoli d'epoca, narra le gesta sportive di Burruni, che il 23 aprile 1965 conquistò il titolo di Campione Mondiale dei pesi mosca. La scelta di questa data per la presentazione non è casuale, rievocando proprio il giorno del suo trionfo mondiale.