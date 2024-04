Castelsardo ospita la XVI edizione della Scuola Estiva di Alta Formazione Filosofica

La presenza di Marion è particolarmente significativa, considerato il suo contributo fondamentale alla filosofia e alla teologia, che gli è valso anche il prestigioso Premio Ratzinger. Tra gli altri partecipanti ci saranno Adriano Fabris dell’Università di Pisa, Daniela Calabrò dell’Università di Salerno, e numerosi altri docenti provenienti dalle più rinomate istituzioni accademiche italiane, come il San Raffaele di Milano e la Pontificia Università Lateranense. La Scuola estiva non è solo un momento di alta formazione ma anche una piattaforma di lancio per giovani studiosi, che avranno l'opportunità di presentare i loro lavori in venti interventi selezionati tramite una call for papers. Questo rappresenta un'importante occasione di visibilità per le nuove voci nel campo della filosofia e della teologia.





L'evento si svolgerà in modalità ibrida, con sessioni sia in presenza sia virtuali tramite la piattaforma Zoom, garantendo così l'accesso a un pubblico internazionale e superando le barriere fisiche che potrebbero impedire la partecipazione. Questa edizione della Summer School è parte del progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) dedicato alla fenomenologia francese contemporanea, con l'università di Sassari a capo dell'iniziativa. Ciò sottolinea l'importanza strategica del convegno non solo per il mondo accademico, ma anche per il più ampio panorama culturale e scientifico. Per maggiori dettagli e per le iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale della Scuola Estiva: https://www.inschibboleth.org. Questa esperienza rappresenta un'immersione unica nel pensiero filosofico e teologico, in uno degli angoli più suggestivi della Sardegna.

Dal 27 al 29 giugno 2024, l'incantevole città di Castelsardo diventerà il cuore pulsante del dibattito filosofico e teologico internazionale grazie alla XVI edizione della Scuola estiva internazionale di alta formazione filosofica di Inschibboleth. Quest'anno, il tema scelto è "Fenomenologia e rivelazione", un argomento che promette di stimolare profonde riflessioni e dialoghi interdisciplinari. L'evento vedrà la partecipazione di illustri accademici e pensatori di fama mondiale, tra cui Jean-Francois Courtine della Sorbona di Parigi e Jean-Luc Marion, membro dell’Académie française e uno dei massimi esponenti della fenomenologia contemporanea.