"L´ALTERNOS Il romanzo della Sarda Rivoluzione" - Vindice Lecis presenta il suo nuovo libro ad Alghero

Il libro: Quando il sanculotto Antonio Arras ritorna in Sardegna dopo aver preso parte alla Rivoluzione in Francia, non è certo che i sardi siano pronti ad accogliere le idee di rivolta e uguaglianza di cui è segreto portatore. All’inizio del 1793 vedrà con i suoi occhi il fallimento dell’annessione della Sardegna alla Francia, ma presto entrerà in contatto con le menti progressiste della Sardegna. Tra queste il giudice della Reale Udienza Giovanni Maria Angioy, deciso oppositore delle ingiustizie causate da un lato dal governo dei Savoia e dall’altro da secoli di vessazioni feudali. Arras sarà testimone e protagonista dell’ondata di ribellione che agita l’isola intera e vede coinvolta ogni classe sociale. Dalle proteste della borghesia di Cagliari che chiede maggiore coinvolgimento nelle cariche pubbliche, fino alle mobilitazioni popolari delle ville del Logudoro. Nel romanzo rivivono personaggi come Gioacchino Mundula, Michele Obino, Francesco Cillocco e molte altre figure meno note che hanno però lasciato un segno profondo nella Storia della Sardegna. Vindice Lecis (Sassari, 1957).





Giornalista, ha lavorato per 35 anni al Gruppo editoriale “L´Espresso”. Per Condaghes ha pubblicato i romanzi storici: Buiakesos. Le guardie del giudice (2012); Il condaghe segreto (2013); Judikes (2014); Rapidum. La cohors II sardorum ai confini dell´impero (2015); Le pietre di Nur (nuova edizione 2016); Hospiton (2017), Ospitone. Dux Barbarie (2018), la conquista (2020) e il libro inchiesta Ollolai e le case a un euro (2019). Ha scritto inoltre i romanzi: La resa dei conti (2003), Togliatti deve morire (2005), Da una parte della barricata (2007), Golpe (2011), La voce della verità. Storia di Luigi Polano il comunista che beffò Mussolini (2014), L´infiltrato (2016), Il nemico (2018), Il visitatore (2019), Il cacciatore di corsari (2020), L'ombra del Sant'Uffizio (2022). Dall'altra parte del mare è un festival letterario internazionale ideato e realizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della libreria Cyrano Libri Vino Svago e il contributo di Fondazione Alghero, Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio IAA di Sassari, Comune di Alghero e Comune di Putifigari.

Venerdì 05 aprile nuovo appuntamento ad Alghero con le anteprime del festival Dall'altra parte del mare. Protagonista dell'evento sarà il giornalista e scrittore sassarese Vindice Lecis che converserà con Pier Luigi Alvau del suo nuovissimo libro "L´ALTERNOS Il romanzo della Sarda Rivoluzione" (Condaghes). L'appuntamento è per le 18,30 nella Sala conferenze dell'Obra Cultural (co-organizzatrice dell'evento).