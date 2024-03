Premio alla carriera per un maestro del canto logudorese: Gavino Loria

Tra le più importanti figure del canto logudorese a chitarra, Gavino Loria è certamente una delle massime voci di questa magnifica arte canora; egli nasce a Romana negli anni ‘50, ed ha esordito come cantadore nei primi anni ‘70: già dalle sue prime esibizioni, chiunque coglie subito l’originale capacità interpretativa di Loria nei canti sardi logudoresi. Lo stile canoro di Gavino Loria è sempre stato carico di intensità emotiva, riuscendo a coinvolgere l’ascoltatore in un vortice di emozioni, liberate dalla sua melodica e potente voce.





Da cantadore, Loria, è passato anche al ruolo di insegnante del canto logudorese, offrendo indubbiamente la sua grande conoscenza in materia, e il suo smisurato amore per le tradizioni di Sardegna. Tra le figure culturali degne di gratitudine per il loro operato, una di queste è quella di Gavino Loria; ed è per questo che sabato 16 marzo alle ore 19 presso la palestra comunale di Osilo gli verrà conferito il Premio alla Carriera dalla comunità osilese e dal Comitato “Santa Lucia” di Cossoine.





L’assegnazione della gratifica a Loria, avviene grazie all’associazione culturale “Badde Lontana – la valle dei mulini” e al patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Osilo, in collaborazione con la Pro Loco osilese e l’associazione culturale “Etnika”. Il saluto istituzionale per il premio alla carriera di Gavino Loria, sarà curato da Giovanni Ligios come sindaco di Osilo, e da Lucia Catte come sindaca di Romana.





Durante la serata, gli esperti di canto logudorese Antonio Strinna e Bruno Maludrottu, racconteranno la carriera dello stimato Loria sottolineandone la preziosa figura d’uomo e cantadores. L’evento è aperto al pubblico, e vi parteciperanno esponenti del mondo culturale della musica sarda, quali Maria Luisa Congiu, madrina della manifestazione, Franca Pinna, Mario Firinaiu, Franco Demuro, Antonio Marongiu e Antonio Mannu in qualità di ospiti d’onore; la speciale serata sarà arricchita da una gara di canto logudorese che vedrà l’esibizione dei cantadores Daniele Giallara, Matteo Dore, Marco Manca, Pino Masala, Adriano Piredda, accompagnati dalla chitarra di Bruno Maludrottu e dalla fisarmonica di Gianuario Sannia. Presente, anche, Tonino Pira con “Balli cantati”.

Il canto a chitarra è una delle massime espressioni tradizionali della Sardegna, e si tratta di una forma di canto monodico in lingua sarda accompagnato con la chitarra e la fisarmonica; è diffuso particolarmente nel nord Sardegna, dal Logudoro al Goceano, ed in Planargia, Gallura, Anglona e il Sassarese.