Il volume, nato dal ciclo di conferenze del 2020 promosso dall'Associazione “Amici del Romanico”, si propone di diffondere la conoscenza delle figure femminili che hanno avuto un ruolo attivo e spesso decisivo nel Medioevo sardo, dal XI al XV secolo. Tra le figure di spicco menzionate ci sono Benedetta giudicessa di Cagliari, Adelasia giudicessa di Torres, Eleonora giudicessa di Arborea, e altre donne influenti dell'epoca.





L'evento vedrà la partecipazione di Giovanni Strinna e Valeria Carta, docenti universitari e autori di saggi contenuti nel libro, che arricchiranno la presentazione con i loro interventi. L'appuntamento si inserisce nel più ampio programma "Scorci di Medioevo Sardo", sostenuto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Ozieri e organizzato in collaborazione con l'APS “Itinera Romanica – Associazione Amici del Romanico”. In concomitanza con la presentazione del libro, verrà inaugurata anche la mostra "Donne Medievali: Vita e Oggetti nell'Epoca dei Castelli", che permetterà ai visitatori di immergersi ancora più profondamente nel contesto storico attraverso l'esposizione di oggetti legati alle tradizioni e al ruolo sociale delle donne di quel periodo.





La mostra sarà accessibile al pubblico al costo simbolico di 1€, gratuito per chi entra al museo, fino al 24 marzo, seguendo gli orari di apertura del museo. Un'opportunità imperdibile per appassionati di storia, studenti e chiunque sia interessato a scoprire le dinamiche sociali e culturali del Medioevo in Sardegna attraverso le storie di donne che hanno lasciato un segno indelebile nel tempo.

Il tessuto storico e culturale del Medioevo sardo sarà al centro dell'attenzione nella Sala Conferenze del Museo Archeologico “Alle Clarisse” di Ozieri il 9 marzo 2024, alle ore 17:30, con la presentazione del libro "Donne Protagoniste del Medioevo Sardo". Curato dalla prof.ssa Rossana Martorelli dell’Università di Cagliari, l'opera è frutto di un percorso di studi e conferenze incentrate sull'importante ruolo femminile in un'epoca fondamentale per la Sardegna.