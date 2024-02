Scoprire 'L'Anima della Pietra': La mostra di Marcello Busdraghi ad Alghero

Questa mostra, che vede protagonista Marcello Busdraghi, uno degli scultori più visionari e sensibili del panorama contemporaneo, offre al pubblico un'esperienza unica nel suo genere, dal 12 al 18 febbraio. Busdraghi, artista di straordinario talento, sceglie la pietra come medium espressivo per esplorare temi universali, traendo ispirazione dalla natura, dall'umanità e dall'incessante dialogo tra l'essere e il materiale.





Le sue opere, sapientemente esposte tra le mura del baluardo aragonese, invitano gli spettatori a un viaggio emozionale e riflessivo attraverso la storia, l'arte e l'anima stessa della pietra. Il vernissage, che si terrà venerdì 9 febbraio dalle 16 alle 20, promette di essere un'occasione imperdibile per gli amanti dell'arte, offrendo l'opportunità di incontrare l'artista e di immergersi nelle profondità delle sue creazioni.





La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 18 febbraio, dalle 9 alle 20, garantendo ampio spazio sia per gli appassionati d'arte che per i visitatori occasionali di scoprire la magia delle sculture di Busdraghi. "L'Anima della Pietra" non è solo una mostra; è un invito a contemplare la capacità dell'arte di evocare emozioni profonde e di stimolare una riflessione sul nostro rapporto con la materia e con lo spirito.





La Torre di Sulis, con il suo ricco retaggio storico e culturale, offre la cornice ideale per queste opere, creando un ponte tra passato e presente, tra la durezza della pietra e la fluidità dell'espressione artistica. Invitiamo tutti a non perdere questa occasione straordinaria di ammirare da vicino la maestria di Marcello Busdraghi e di lasciarsi ispirare dalla bellezza e dalla profondità delle sue sculture. "L'Anima della Pietra" attende di svelarvi i suoi segreti e di farvi testimoni della potenza espressiva dell'arte scultorea.

