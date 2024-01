Futuro Artificiale" di Claudio Simbula: Un viaggio nell'intelligenza artificiale ad Alghero

Non è un punto d’arrivo ma l’inizio di un percorso: l’obiettivo è dare uno strumento di facile consumo e lettura che possa introdurre al cambiamento epocale che stiamo vivendo», sottolinea l’autore «La rivoluzione dell’intelligenza artificiale è concreta e toccherà ogni settore, stravolgendo la vita sociale e professionale: ci troveremo a dialogare sempre più spesso con macchine e software capaci di sostenere un discorso in maniera naturale e di risolvere problemi meglio ancora di come possiamo fare noi. Sono temi enormi, di cui è necessario parlare per non farsi trovare impreparati».





Attraverso le pagine del libro Claudio Simbula, autore con una profonda passione per il digitale, introduce ai concetti di base dell'intelligenza umana e artificiale, machine learning e deep learning, mostrando con esempi concreti come queste tecnologie stiano già modificando il panorama professionale e lavorativo. Il libro vuole essere un ponte tra esperti del settore e neofiti, offrendo spunti di riflessione sulle potenzialità e le sfide etiche che l'intelligenza artificiale porta con sé. L’opera è completamente autoprodotta dall’autore, animato dal desiderio di rendere l'argomento accessibile a un pubblico ampio, inclusi coloro che per la prima volta si affacciano a queste tematiche.





La presentazione del volume si terrà venerdì 2 febbraio dalle 19.00 presso la Libreria e Vineria Cyrano, in via Vittorio Emanuele 111, attraverso una chiacchierata con Ignazio Caruso, scrittore e docente, autore del libro Adeu. Il dialogo spazierà sui temi della creatività e dell’istruzione legate all’intelligenza artificiale e sarà aperto agli interventi del pubblico. L’ingresso è libero ma la prenotazione è gradita al numero 0799738303.

Vivremo in un futuro sempre più artificiale? Come funziona questa nuova intelligenza? E rappresenterà davvero un'evoluzione per tutti? Sono alcune delle domande a cui si cercherà di rispondere venerdì 2 febbraio ad Alghero con la presentazione di Futuro Artificiale, instant book firmato da Claudio Simbula - giornalista e scrittore algherese - dedicato al tema caldo del momento: l’intelligenza artificiale, la nuova tecnologia che sta investendo tutti i settori, cambiando per sempre il modo in cui le persone imparano, studiano, vivono e creano. «Futuro Artificiale è un breve volume da leggere in poche ore, scritto con l’idea di dare vita a un ragionamento e una riflessione collettiva, per cercare di capire meglio l'impatto delle nuove tecnologie su società, persone e lavoro.