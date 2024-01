'Bellas Mariposas' di Atzeni, specchio dell'anima sarda

"Il demonio è cane bianco": Un Viaggio nelle Radici Culturali





Il primo racconto, "Il demonio è cane bianco", si addentra nelle radici della cultura sarda, mescolando elementi della tradizione popolare con una narrazione moderna. Atzeni costruisce un mondo fiabesco, dove simboli e colori si intrecciano in una storia di formazione e crescita. Il protagonista, Luisu, intraprende un viaggio che lo porterà alla scoperta di sé stesso e del mondo, imparando a riconoscere la realtà al di là delle apparenze magiche. La scrittura di Atzeni è ricca di simbolismi e metafore, dove il colore diventa un linguaggio a sé. La strega, descritta come "una donna... avvolta in uno scialle nero a ricami dorati", e il cavallo "demonio", bianco e simbolo di bontà, rappresentano la complessità del bene e del male, visti attraverso gli occhi di un bambino.





"Bellas Mariposas": L'Espressione di una Modernità Sarda





Il secondo racconto, "Bellas Mariposas", è dove Atzeni raggiunge il culmine della sua espressione artistica. Ambientato nella periferia di Cagliari, il racconto è narrato dalla voce di una ragazzina di dodici anni, che descrive la sua realtà quotidiana con un linguaggio franco e diretto.





Qui, Atzeni esplora temi come la microcriminalità, la droga, e la sessualità in un contesto sociale difficile e spesso doloroso. Il racconto si sviluppa come una serie di episodi quotidiani, raccontati con un linguaggio che mescola il sardo, il gergo del quartiere, e influenze moderne. Atzeni crea un tessuto narrativo vibrante, dove il lettore viene immerso nella vita del quartiere attraverso gli occhi della giovane protagonista.





La struttura del racconto, priva di una trama lineare, riflette la complessità della vita quotidiana, dove le esperienze si sovrappongono e si intrecciano in un flusso continuo di emozioni e riflessioni.





Un Tributo alla Cultura Popolare e alla Tradizione





"Bellas Mariposas" non è solo un racconto sulla Sardegna moderna; è anche un tributo alla cultura popolare e alla tradizione. Atzeni riesce a coniugare la narrazione orale della storia sarda con le forme espressive moderne, creando un ponte tra il passato e il presente. La sua capacità di mescolare miti, leggende e la realtà contemporanea in una narrazione unica è un esempio della sua maestria narrativa.





Un'Opera Emblematica





"Bellas Mariposas" è un'opera emblematica che riflette la capacità di Atzeni di esplorare e rappresentare la vita in Sardegna con una voce autentica e innovativa. Il libro è un viaggio attraverso la cultura sarda, un'esplorazione della modernità attraverso gli occhi di personaggi vividi e profondamente radicati nella loro terra. Atzeni, con questo lavoro, ha lasciato un segno indelebile nella letteratura italiana, celebrando la vita nella sua complessità, con tutte le sue sfumature di gioia e dolore.





"Bellas Mariposas" è quindi un tributo alla vita e alla letteratura, un'opera che dimostra come, attraverso la parola scritta, si possa catturare l'essenza di un popolo e di una cultura. Sergio Atzeni, con questa sua ultima fatica letteraria, ci ha regalato un ritratto indimenticabile della Sardegna, un'isola di bellezza, mito, e realtà sfaccettate.

Il libro "Bellas Mariposas" di Sergio Atzeni, pubblicato postumo nel 1996 dalla Sellerio, rappresenta un capolavoro narrativo che incapsula l'essenza della letteratura di Atzeni. Quest'opera, composta da due racconti, "Il demonio è cane bianco" e il racconto eponimo "Bellas Mariposas", offre una visione profonda e complessa della vita in Sardegna, mescolando miti popolari e realtà contemporanea in un unico, affascinante mosaico.