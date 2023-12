Argonauti Group: Successo internazionale con la première di CORPUS e omaggio a Maria Callas

L'esposizione, fortemente voluta dalle Gallerie di Stato e dalla direttrice Gabriele Wagner, è stata costruita assieme a due importanti nomi: la nota casa profumiera Acqua di Sardegna e il prestigioso ristorante stellato Esszimmer. L'esposizione ha guidato gli spettatori alla visione del film attraverso un articolato percorso sensoriale dedicato interamente all'Alchimia. Ma questo non è stato l'unico grande evento del mese di dicembre. Gli Argonauti hanno debuttato in Austria con due spettacoli teatrali, tra cui un omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita.





La performance rientra nelle attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e, dopo Salisburgo e Venezia, sbarca anche ad Alghero il 22 dicembre prossimo, ospitata nella sala conferenze dell'Università per la Terza Età. A seguire gli Argonauti ripartiranno per la Francia, alla volta di Bourges e Parigi per dare il via a un grande progetto europeo che coinvolge ben tre nazioni.

L' ARGONAUTI GROUP fa ancora parlare di sé all'estero. Il 29 novembre scorso ha debuttato il terzo film del gruppo, CORPUS, diretto da Enrico Fauro e interpretato da Giovanni Lubrano. La première è avvenuta nel prestigioso Pavillon Museum di Salisburgo, vero fiore all'occhiello della città austriaca, dedicato ad esposizioni personali di artisti di grande calibro. Infatti il film è stato presentato e proiettato come atto conclusivo di un'esposizione personale firmata da Fauro e Lubrano, di ben 91 opere ceramiche.