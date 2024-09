Prepararsi al trasferimento all’estero: come migliorare l’inglese

Trasferirsi all’estero è un passo che sempre più giovani italiani decidono di compiere; nonostante l'amore per la zona in cui sono cresciuti e il legame con gli affetti più cari, l'idea di cercare maggiori opportunità lavorative altrove spinge molti a fare le valigie e partire.

Sognare una carriera internazionale porta con sé lo scontrarsi con un’effettiva barriera linguistica: dopotutto le statistiche non mostrano l’inglese scolastico italiano come tra i migliori in Europa. Cosa si può fare dunque? Sia che il contratto di lavoro sia già presente, sia che si tenti la fortuna concedendosi una finestra per trovare un impiego in un’altra località europea partire con già una buona abilità nel conversare in inglese dà la marcia in più. Ecco alcuni consigli utili.

Migliora in modo mirato con lezioni one to one

Se dovessimo darti un primo consiglio sarebbe quello di seguire lezioni private di inglese online : con l’aiuto di tutor, madrelingua e insegnanti potrai lavorare in modo mirato su ciò che serve per te. Potrebbe essere la pronuncia, il vocabolario, la grammatica, un linguaggio settoriale o semplicemente acquisire maggiore sicurezza nell’esposizione. Con un piano ad hoc otterrai il massimo e saprai farti notare ottenendo le migliori opportunità professionali quando arriverai nel paese anglosassone scelto.

Full immersion prima di partire

Inizia a vivere provando a tenere la lingua inglese come principale in ogni tua attività: prima ancora di mettere piede nella tua destinazione, devi fare dell’inglese una parte integrante della tua quotidianità. Guarda film e serie TV in lingua originale, leggi giornali e libri in inglese, segui podcast o canali YouTube dedicati a temi che ti interessano.

Scrivi in inglese ogni giorno

Oltre a parlare, è fondamentale esercitarsi anche nella scrittura. Mantieni un diario in inglese in cui annoti le tue riflessioni giornaliere, i tuoi progressi e le tue emozioni riguardo al trasferimento... vuoi rendere la cosa più divertente e moderna? Usa una pagina Instagram oppure un blog in cui racconti la tua esperienza, non solo sarà un bellissimo ricordo ma potrebbe persino aiutarti a trovare maggiori opportunità diventando un punto di riferimento.

Non aver paura di sbagliare

Uno degli ostacoli più grandi nell’apprendimento di una lingua è la paura di fare errori ma sbagliare fa parte del processo di apprendimento. Quando parli con qualcuno, non preoccuparti troppo della grammatica o della pronuncia perfetta: l’importante è farsi capire. Casomai potrai chiedere come migliorare, come si dice correttamente e troverai grande empatia e supporto.

Sfrutta la tecnologia

Oggi il web è dalla tua parte, oltre a poter seguire corsi e fare conversazione online con madrelingua hai modo di utilizzare app in lingua inglese: quiz, piccoli giochi e intrattenimento sono a portata di clic e iniziando con piccole attività quotidiane noterai in poco tempo un netto miglioramento.

Se hai scelto di provare a far valere la tua laurea, sei stanco di contratti inconcludenti o poco vantaggiosi per te e stai mirando verso il Nord Europa o magari addirittura gli States, saper parlare inglese in modo agile è imprescindibile. Con questi semplici trucchetti però metterai in pratica notevoli miglioramenti e saprai farti notare, facendo la differenza.