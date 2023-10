Sassari: Pasolini in forma di rosa, lo spettacolo di Il Mutamento Zona Castalia allo Spazio Bunker

STEFANO GIACCONE BREVE BIOGRAFIA





Dal “Dizionario del Pop-Rock”, Baldini/Castoldi: Stefano Giaccone e` considerato uno dei più rilevanti musicisti della scena indipendente italiana con una storia artistica affollata di eventi ed esperienze sia come solista sia in gruppo. Fondatore e musicista di FRANTI e KINA, ha suonato in mezza Europa, migliaia di date, PunkRock, Jazz, Teatro, Canzone d’Autore. Scrittore, Agitatore, Sognatore e Artigiano VideoSonoro. Vive e lavora in Sardegna. Ha pubblicato romanzi, racconti e moltissimi lavori su vinile, CD e DVD. Collabora con la Biblioteca Gramsciana di Villaverde (OR) dove ha sede il fondogiaccone.com un fondo librario e centro culturale ispirato alla figura di suo padre, Gabriele.

Continua la rassegna “Teatri in via d’estinzione” con gli appuntamenti autunnali. Sabato 7 ottobre alle 21 e domenica 8 ottobre alle 20 nello Spazio Bunker di Sassari, in via Porcellana 17/A, la compagnia torinese Il Mutamento Zona Castalia porta in scena “Pasolini in forma di rosa” di e con Stefano Giaccone. La rassegna è organizzata dall’associazione Meridiano Zero con il sostegno della Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna. Stefano Giaccone racconta un Pasolini non inedito ma forse meno esplorato. Attraverso l’uso di canzoni, letture e brevi commenti, immagini montate da alcuni suoi film, Pasolini rivive come uomo e intellettuale del ’900, immerso nel Sole, nello sport, nei colori, nella bellezza e nella violenza del vivere. Il Pier Paolo Pasolini delle canzoni, del cinema, del Sole e della Notte. Info e prenotazioni: info@meridianozero.org