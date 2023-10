Cultura Note sostenibili: L'Eco Festival di Caprera tra Musica e Natura

Il 4 e 5 ottobre 2023, nell’isola di Caprera (una delle località più belle e suggestive dell’intero Mediterraneo), avrà luogo il meraviglioso evento denominato “Eco Festival: Musica e sostenibilità”. Nella suddetta rassegna, che si terrà nelle aree del Centro Ambientale del suddetto paradiso naturalistico e curata in maniera magistrale dalla “Tazenda Società Cooperativa”, vi sarà un ricco cartellone di esibizioni musicali (e non) che vedranno la partecipazione di musicisti sardi di prim’ordine che daranno vita a una eccezionale serie di spettacoli di grande qualità e talento. Presenti alla manifestazione, nella prima serata del Festival (con inizio alle ore 19.30), l’artista blues osilese Francesco Piu cui farà seguito (nella giornata seguente e sempre alla medesima ora) l’esibizione dei Tazenda (il chitarrista Luigi Marelli e il tastierista Luigi Camedda) che saranno coadiuvati, nell’occasione, dall’ottimo cantante Nicola “Nite “Spano. La conosciutissima band isolana fornirà un segnale inequivocabile della sua partecipazione suonando vari arbusti dell’Associazione Passu Malu che saranno posti in un’area indicata dall’Ente Parco. Oltre agli intrattenimenti di stampo musicale e ad eventi di stampo ambientale rivolti ai bambini dell’Istituto “San Vincenzo” di La Maddalena “, nelle giornate della manifestazione sarà possibile recarsi nel celeberrimo sito storico di Opera Poggio Rassu, un’area di straordinaria bellezza in cui si può ammirare una perfetta mescolanza tra natura e architettura. La visita al luogo appena citato inizierà alle ore 16.30 e si concluderà intorno alle ore 19.00 e godrà dell’importante ausilio delle ottime guide dell’Associazione Passu Malu. Degno di considerazione, in merito al sito in esame, il fatto che dal punto di alto della struttura si vede l’arcipelago fino all’isola di Tavolara. Il famoso gruppo sardo dei Tazenda, inoltre, (sempre particolarmente attento alle tematiche di un domani sostenibile e rispettoso dell’ambiente) terrà un incredibile silent concert di straordinaria intensità musicale che certamente darà (a chiunque vorrà intervenire) molteplici emozioni tutto questo con impatto ambientale nullo. Facciamo notare a tal proposito che la celeberrima band non è nuova esibizioni di simile fattura, visto che performance di questo tipo hanno avuto luogo all’interno delle Grotte di Nettuno (dove i Tazenda erano ospiti della rassegna Abbadula) oppure nell’Isola dell’Asinara durante la manifestazione chiamata Pensieri e Parole o anche, in tempi recenti, nel Parco Naturale sito nella città di Quartu Sant’ Elena. Le due giornate dell’Eco Festival, create grazie al fondamentale supporto della Fondazione Sardegna, del Ras e del Mibact a cui si deve aggiungere l’ottima opera svolta dalla cooperativa Isule e dell’associazione Passu Malu, avrà (come abbiamo precedentemente affermato) numerosi eventi correlati che certamente faranno apprezzare, oltre le straordinarie bellezze naturali dell’Isola in cui si terrà la manifestazione, anche il Centro di Stagnali che è sede di tre musei. Sarà, perciò, una rassegna meravigliosa dall’importante significato musicale (e non solo) in cui si potrà assistere a un percorso dove la grande band sarda eseguirà i suoi più grandi successi alla quale si deve aggiungere il fondamentale del famoso artista blues di Osilo Francesco Piu. Tutto ciò all’interno di un paradiso naturale ben conosciuto e apprezzato da tutti. Da notare inoltre (sempre nelle giornate del Festival) la possibilità di poter visitare (in forma gratuita) nelle aree del Centro Ambientale Stagnali il Museo multimediale dedicato al famoso musicista isolano Andrea Parodi che rappresenta (il Museo multimediale ovviamente) una delle opere di maggior spessore della Fondazione intitolata all’artista di Porto Torres scomparso nel 2006. La Fondazione prima di tutto, e il Museo in secondo luogo, aveva e ha come primario obiettivo quello di apprezzare, sempre di più, l’excursus artistico (e non solo) del grande cantautore isolano. In chiusura oltre e invitarvi caldamente a partecipare all’importante manifestazione sin qui trattata, desideriamo farvi presente che durante l’evento la Cooperativa Sociale Futura terrà un banchetto in cui verrà illustrato il progetto di educazione in campo ambientale “I ragazzi del pollice verde”. Quindi cos’altro dire, l’Eco Festival vi aspetta, accorrete numerosi!