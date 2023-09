Cultura Alghero: Pier Luigi Piras illumina il cuore della Corsica alla Libreria Cyrano venerdì 22 settembre

lghero, 21 settembre - Un viaggio alla scoperta delle profondità della Corsica, tra le sue battaglie e le sue solitudini, avrà luogo venerdì 22 settembre presso lo spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero. Pier Luigi Piras, rinomato storico e autore, presenterà il suo libro "Corsica: battaglie e solitudini. Sguardo indiscreto sopra un sogno di libertà, fra molte tentazioni e poche beatitudini", in una stimolante conversazione con Salvatore Deriu. Troppo spesso la percezione comune della Corsica viene offuscata da miti e misconcezioni. L'immagine dell'isola si restringe alla celebrità di Napoleone Buonaparte o, nei casi meno fortunati, ai retaggi di certi echi legati alla criminalità. Ma Piras, attraverso il suo lavoro, ci invita a guardare oltre questi cliché. Il suo libro offre affreschi dettagliati e analisi approfondite della storia e della cultura corsa, rivelando un popolo antico, dalla tenacia indomabile e dall'orgoglio intatto. Una nazione che, sebbene talvolta sedotta da correnti di pensiero moderne, rimane saldamente ancorata alle sue radici e ai suoi valori. Con il sostegno di eventi come quello alla Libreria Cyrano, si spera che sempre più persone possano comprendere e apprezzare la vera essenza della Corsica, lontana dai pregiudizi e vicina al suo autentico spirito. Un invito a tutti gli appassionati di storia e cultura a non perdere questo appuntamento.