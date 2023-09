Cultura Il 23 Settembre un incontro tra Tradizione e Innovazione alla 'Cammei Monografici'"

Il mondo musicale della tradizione sarda incontra quello moderno. Da questa unione nasce la contaminazione che sarà al centro della terza data della rassegna “Cammei Monografici”, edizione 2023, che ha come sottotitolo “Musica all’ex convento dei Cappuccini”. Sabato 23 Settembre, dalle ore 20.30, sarà di scena il concerto dal titolo “Armonie dei due Mondi”, con protagonisti il duo formato da Fabrizio Marchionni al pianoforte, e da Alice Madeddu come voce Soprano. Non è casuale nemmeno la location: lo spettacolo si svolgerà infatti alla Biblioteca delle minoranze linguistiche e della Lingua Sarda, nell'ex Covento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari 4, a Quartu Sant'Elena. “Armonie dei due Mondi” è un concerto-incontro di due anime: verranno proposte le opere di Ennio Porrino (1910-1959) “Sul Monte Limbara” e “Tre rose d'oro” - conosciute ai più come mottetti sardi per canto e pianoforte – e “Traccas”, opera cantata in duo i cui versi sono stati scritti da un poemetto di Sebastiano Satta. Il concerto proseguirà poi con canti popolari della Sardegna per Soprano e pianoforte rielaborati dal Maestro Franco Oppo: “Ninnia”, “Gosos de Capodanno”, “Funtana Cristallina”, “Boghe a Sa Vardeina”, “Gosos de Sant'Antoni”.Chiuderà la serata l'opera dello stesso Maestro Fabrizio Marchionni, “Sonadas e Cantadas de Sardigna”. Il cartellone prevede poi in calendario i concerti del 7 e 8 Ottobre (“Incontri con la Musica popolare colta”), 14 Ottobre (“Carnevale degli Animali”), 5 Novembre (“A Quattro Mani”), 12 Novembre (“Pareidolia Trio”) e del 25 Novembre (“Virtuosismi pianistici”). Organizzata dall’Associazione Incontri Musicali, la rassegna “Cammei Monografici”, vede la collaborazione della Scuola Civica L.Rachel i cui migliori allievi saliranno sul palco prima di ciascuna data.