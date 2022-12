ALGHERO. IL MAESTRO MAURO USELLI AL CARMINE PER IL CONCERTO NATALIZIO

La performance porta il nome di “Flute street cover” e ricalca le figure dei buskers idealisti che inseguono i loro sogni artistici ove ogni luogo diventa un palco per coinvolgere emotivamente gli ascoltatori. Sarà come sempre un incontro di animo e musica, dove non esistono applausi se non sul finale, per chiudere un esibizione che tocca le corde del cuore. Il maestro scalderà il Natale anche nella sua città di origine, Alghero, nonostante il lavoro lo porti dall’altra parte dell’isola e i concerti programmati in giro per il mondo. Uselli non mancherà di deliziare i suoi ascoltatori con momenti musicali improvvisati e virtuosismi tecnici che fanno parte del suo background artistico. Per chi non potesse seguire l’appuntamento, nella pagina facebook il maestro pubblicherà un estratto della sua performance.

Domenica 18 dicembre alle 16.00 presso il quartiere del Carmen ad Alghero, precisamente nella piazza centrale dove e' stato allestito l'albero di Natale , si terrà una performance musicale del musicista Mauro Uselli. Un concerto inserito nei festeggiamenti per Natale del comitato di quartiere il Carmine e ideato dallo stesso musicista . Sara' una performance musicale urbana e minimale fatta di pochissimi elementi e tanta musica. Il maestro e flautista interpretera' dal palco della strada, il marciapiede, le piu' belle cover tradizionali e attuali, insieme ad una carrellata di indimenticabili successi di sempre, eseguiti al flauto solista.