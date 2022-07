Cultura #ALGHEROEXPERIENCE, tutti gli eventi della settimana

LUNEDÌ 11 LUGLIO Ore 21.00 Rassegna “Teatri di prima necessità_Quante storie” Identità Negate da Alda Merini, Consuelo Velàzquez, Manlio Massole, Mikis Theodorakis, Marianas Yonusg Blanco, Emily Dikinson, Mariangela Gualtieti di e con Gisella Vacca musiche dal vivo Nicola Meloni A cura della Compagnia Teatro d’Inverno | Produzione Il Crogiuolo Dove: Teatro Civico Biglietti: € 5 Info: T. +39 333 8578630 | prenotazioni@teatrodinverno.it GIOVEDÌ 14 LUGLIO Ore 21.00 Alguer Comedy LERCIO e FABIO CELENZA Alive Show | spettacolo di satira Dove: Lo Quarter Biglietti: € 8 primo settore (da 1 a 300) | € 5 secondo settore (da 301 a 700) presso Atelier#3 via Carlo Alberto, 84 VENERDÌ 15 LUGLIO Ore 21.30 Jazzalguer V edizione PAOLO FRESU, RITA MARCOTULLI, JAQUES MORELENBAUM | concerto A cura di Bayou Club Events Dove: Lo Quarter Biglietti: € 30 primo settore – € 25 secondo settore - € 20 terzo settore Info: bayouclub.info@gmail.com | Prevendite online su www.mailticket.it SABATO 16 LUGLIO Ore 21.00 CEDAC Stagione di prosa Estate Alice canta Battiato | concerto con Alice (voce) e Carlo Guaitoli (pianoforte) A cura del CEDAC Dove: Lo Quarter Biglietti: € 20,00 | Abbonamento 5 spettacoli: € 70,00 Info:iousaidaniela@tiscali.it |T.+393494127271 Biglietti on line www.vivaticket.it SABATO 16 LUGLIO Ore 10.00 Akènta Day | emersione Akènta Sub e pranzo in barca A cura della Cantina Santa Maria la Palma Dove: Punta Giglio Info prenotazioni www.akentaday.it SABATO 16 LUGLIO dalle ore 21.30 Akènta Night | musica, dj set e feste nei locali aderenti A cura della Cantina Santa Maria la Palma Dove: Locali aderenti DOMENICA 17 LUGLIO Ore 21.00 Alguer Comedy È inutile a dire | spettacolo di e con Jacopo Cullin Dove: Lo Quarter Biglietti: € 28 | Prevendita sul circuito Box Office