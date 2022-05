Il fotografo e scrittore naturalista Domenico Ruiu dialogherà con Antonio Farris all'UTE il 10 maggio

Domenico Ruiu (naturalista-fotografo, come lo definisce Fulco Pratesi) è un profondo conoscitore della fauna sarda: dai mufloni, simbolo delle montagne sarde, ai cavallini della Giara, unica colonia equina selvaggia d’Europa. Il relatore accompagnerà l’uditorio alla scoperta dei più affascinanti endemismi, risultato di millenni di isolamento biogeografico, come l’orecchione sardo (specie di pipistrello recentemente identificata, esclusiva della Sardegna) o i rari geotritoni presenti in areali molto limitati e, ancora, la spettacolare fauna marina i cui avvistamenti suscitano sempre forti emozioni. Dialogherà con il relatore, Antonio Farris.





A fare gli onori di casa, come sempre, la presidente dell’Università delle Tre Età di Alghero, la professoressa Marisa Castellini che ci tiene a sottolineare, semmai ce ne fosse bisogno, la caratura di questi appuntamenti che l’UTE propone ogni anno accademinco alla sua platea di iscritti e non solo. *Domenico Ruiu, fotografo e scrittore naturalista è autore di una quindicina di libri sull'ambiente e sulla fauna della Sardegna.





Collabora con siti online, riviste, quotidiani e tv su temi di natura ambientale. Il suo volume fotografico di grande formato "Il fotografo dei rapaci" (quattro lingue, sardo compreso), è uno dei pochi libri da collezione a tema ambientale pubblicati in Europa. Per "gli alti meriti scientifici" della sua attività l'Università di Sassari nel 2014 gli ha conferito la "Laurea Magistrale ad Honorem". Nel 2015 gli è stato attribuito il riconoscimento nazionale "Premio Le Gru" quale Maestro di Fotografia Naturalistica. E' l'unico fotografo naturalista presente nella Galleria Internazionale Alidem - L'arte della fotografia (Milano). Contatti: Email domenico.ruiu@tiscali.it Sito web: www.domenicoruiu.it

Il 10 maggio alle ore 16.30, presso la propria sede, in via Sassari 175, l’UTE organizza una conferenza con Domenico Ruiu* sulla fauna sarda con la presentazione del suo libro “Animali di Sardegna: mammiferi, anfibi e rettili nel loro ambiente naturale”(edito da Ilisso – casa editrice nuorese).