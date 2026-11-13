Amatori Rugby Alghero, Anversa: «Giocare contro questo Alghero non è facile per nessuno»

L’allenatore, in esclusiva a Gazzetta Sarda, racconta l’inizio di stagione e guarda alla trasferta di Parma del 15 novembre: il lavoro a gruppi separati durante settembre, la crescita della squadra e una panchina sulla quale poter contare.

di Pasqualino Trubia

Per Marco Anversa, Parma sarà quasi un nuovo esordio. Domenica 15 novembre l’Amatori Rugby Alghero torna in campo per la terza giornata di Serie A1, dopo le sconfitte con Livorno e Cavalieri. Il tecnico guarda a quelle prime due partite tenendo conto di una preparazione nella quale il lavoro fisico ha preceduto quello collettivo: soltanto da ottobre, spiega, i giocatori hanno potuto cominciare a conoscersi e ad allenarsi insieme con continuità. Il suo primo pensiero, nell’intervista, è per loro: «Spero che questa intervista dia un po’ di fiducia ai ragazzi, che veramente hanno lavorato molto bene in queste due settimane prima di Parma».

Dopo le prime due partite, che bilancio fai dell’impatto dell’Amatori con il nuovo campionato? Qual è stata la difficoltà maggiore?

«Io considero la partita di Parma la prima di campionato. Giocare in Sardegna è bellissimo, è la cosa più bella che ti possa capitare, ma ha un piccolo handicap: cominciare la stagione il primo ottobre. Fino a quel momento ci prepariamo fisicamente, ma la squadra non lavora mai insieme: alcuni lavorano la mattina, altri il pomeriggio, un gruppo lavora di sera. Per tutto il mese di settembre abbiamo fatto un buon lavoro fisico, anche di tecnica individuale, ma non siamo stati per niente squadra. E questo si è visto nelle prime due partite. Dal primo ottobre abbiamo cominciato a lavorare da squadra, a viverci nel quotidiano, a conoscerci. Abbiamo cominciato a creare le prime amicizie, i primi legami, che sono fondamentali in una squadra di rugby. Più del passaggio, del calcio o del lancio in rimessa laterale, è fondamentale creare un gruppo forte e solido, nel quale tutti lottino per lo stesso obiettivo. Quindi, per me, Parma è un po’ come giocare la prima di campionato».

Dopo la gara con i Cavalieri avevi sottolineato i progressi rispetto a Livorno. Su cosa avete lavorato in queste settimane?

«Mi ricollego a questo: abbiamo cominciato a capire con quali giocatori stiamo giocando in squadra, a conoscerne qualche pregio e qualche difetto. Siamo nella seconda categoria italiana: qualche giocatore ha delle lacune sulle quali deve lavorare e deve sfruttare l’anno ad Alghero per colmarle, per potersi poi giocare le proprie carte al massimo livello. È già successo a tre o quattro giocatori che l’anno scorso erano in A2 e quest’anno stanno giocando nel campionato Élite». La prossima verifica arriverà contro un Parma che ha perso le prime due partite e si presenta con un punto in classifica. Anversa guarda alla trasferta con fiducia, sostenuta anche dalla possibilità di scegliere fra più giocatori e di mantenere il livello della squadra attraverso i cambi.

Domenica 15 novembre vi aspetta la trasferta di Parma: che partita ti aspetti e cosa chiedi alla squadra per provare a tornare a casa con un risultato positivo?

«Sono molto contento che i ragazzi abbiano trovato fiducia in se stessi. I leader della squadra stanno facendo un bellissimo lavoro nel trainare il gruppo. Ringrazio la società, che mi mette a disposizione una buona rosa: abbiamo un buon quindici titolare e, forse per la prima volta o una delle prime volte, una panchina con cambi totalmente all’altezza, forti quanto quelli che partono dall’inizio. Questo è un lusso che ad Alghero non eravamo abituati ad avere. Troviamo il Parma, anche loro neopromossi, che avranno il vantaggio di giocare in casa, davanti ai loro tifosi e al loro pubblico. Ma giocare contro questo Alghero non è facile per nessuno. Quindi andremo sicuramente a provare a strappare qualche punto a Parma. Poi sarà il campo a dirci con quale verdetto torneremo in Sardegna».