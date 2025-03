L'Intervista Maria Pintore, una vita dedicata alla radio: “Ho vissuto 47 anni con un microfono in mano”.

Solo radio, fortissimamente radio. È questo il tantra di Maria Pintore. Nel nuovo libro ha accompagnato, dietro le quinte della sua carriera, svelando la magia e i segreti del mondo radiofonico. Le pagine del libro, cariche di emozione, rivelano il suo legame profondo con il microfono, la passione per le parole e la responsabilità verso un pubblico che non ha mai smesso di ascoltarla. Dai primi passi a Radio Tele Gallura fino alla direzione di Radio Internazionale Costa Smeralda e WebRoch, Maria si è messa a nudo, raccontando anche le difficoltà di essere donna, in un mondo professionale affidato agli uomini. “L’idea del libro è nata casualmente.-ha detto Maria Pintore-In contemporanea ai 100 anni compiuti dalla radio. Io personalmente ne ho vissuti 47 in prima linea. E mi sono messa a raccontare quello che è stato. Ho cominciato nel 1978, ancora giovanissima e sto proseguendo ancora nel contesto radiofonico. Non volevo fare un romanzo oppure un racconto, ma una sorta di autobiografia. Nel libro c’è tanto della mia persona, che ha trovato nella radio il proprio porto dove attraccare, la mia vera dimensione. Nel 1978 ero una ragazzina, però ho avuto una determinazione feroce di voler proseguire. Anche se in verità molto ingenua. Di quel periodo ricordo dei cambi importanti nella mia vita, a cominciare dalla morte di mio padre. Ho cominciato facendo dei piccoli programmi, sino a quando sono arrivata a Radio Internazionale. Sono stata la prima donna a dirigere un’emittente regionale. Non è stato facile essendo donna, ho sempre dovuto dimostrare qualcosa in più. Nel libro arrivo anche alla parte finale, dove mi sono messa in gioco anche con WebRoch, una comunicazione comunque diversa dal solito, inserita nell’ “Olbia Comunity Hub”. Certo, nel corso degli anni ho avuto anche occasione di collaborare con un’Agenzia di stampa, ma sono sempre ritornata alle mie origini che sono e resteranno la radio”. La sua esperienza professionale, inizialmente da speaker, si è sviluppata principalmente nel campo dell’emittenza radiotelevisiva e nella gestione di uffici stampa. È giornalista pubblicista dal 2004. Dal 2014 al 2022 è tornata alla direzione di Radio Internazionale Costa Smeralda, che ha diretto anche nel periodo 1997/2004. Per l’emittente, si è occupata stabilmente dell’organizzazione di ogni sua attività interna: dalla creazione del palinsesto, sia musicale, sia pubblicitario, alle scelte musicali, alla realizzazione di interviste, speciali e approfondimenti. Ha seguito la comunicazione della radio e ne ha curato le pubbliche relazioni. La lunga esperienza maturata (considerato che ha cominciato nel 1978 e non ha mai smesso), le permette di operare con cognizione di causa anche sulle criticità tecniche della bassa frequenza. Parallelamente segue alcuni uffici stampa scelti fra quelli più congeniali alle sue attitudini. Per oltre venti anni è stata la voce ufficiale delle gare motoristiche in Sardegna; continua a farlo scegliendo i campionati di cui occuparsi. Le competenze maturate, la capacità di imporsi in un mondo sostanzialmente maschile e l’affidabilità, l’ hanno reso figura di riferimento per molte redazioni sportive ( motoristiche). Nel 2021, il Comune di Castelsardo e l’Associazione Genera, le hanno attribuito il “Premio Giornalistico Città di Castelsardo”, nella categoria Sport e radio. Nel 2018 ha ricevuto il “Premio alla Carriera” per i primi quaranta anni di lavoro in ambito radiofonico. Ha un carattere forte e non ha alcuna difficoltà nel relazionarsi anche dialetticamente. E’ una “Giulia Giornaliste”. Negli anni ha presentato eventi culturali di moda, danza e spettacolo che ancora oggi rappresentano una pietra miliare nella storia culturale di territorio Gallurese e non solo. In passato ha condotto programmi televisivi su reti regionali (Sardegna1, Videolina, Cinque stelle Sardegna, CatalanTv, Teleregione, Univideo), curato la Rassegna Stampa di portali on line di caratura nazionale (Tiscali ). Lo status di video giornalista dell’Agenzia Thelema Press, ha permesso la trasmissione dei suoi servizi su emittenti televisive nazionali (Sky, La7) e su altre emittenti radiofoniche regionali. Ama la sperimentazione, l’originalità e le scommesse impossibili. Con il tempo si è specializzata nella gestione di uffici stampa, senza disdegnare la conduzione di spettacoli e incontri culturali (la Grande danza a San Pantaleo, Concorsi di Moda e Bellezza, Concerti di Musica Classica e Premi Culturali). Ha fatto il suo primo ingresso nel mondo dei motori nel 1998 e da allora è stato un crescendo che le ha permesso di specializzarsi nei settori Rally, Salite, Slalom, Drifting, Formula Challenge, Acquabike sia nell’organizzazione e gestione di Uffici Stampa , sia nelle fasi di commento al pubblico durante i momenti salienti delle gare. La sua ultima scommessa è il Web. Dal 2022 è Project Manager di” WebRoch”, la prima web radio istituzionale in Sardegna. Insegna attraverso corsi di formazione dedicati, la professione del radiofonico, sia nelle scuole superiori, sia all’interno dell’ “Olbia Community Hub” di Olbia.